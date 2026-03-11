Gustavo Quintana: «El dólar cae por una estructura del mercado que lo protege»

En un giro significativo, el mercado cambiario argentino ha experimentado un respiro notable, caracterizado por un incremento en el flujo de dólares. Expertos destacan que este fenómeno ha propiciado una caída en la cotización de la divisa, generando una atmósfera de optimismo.

Durante la sesión reciente, el dólar llegó a tocar mínimos históricos, incluso por debajo de los $1.400. El economista Gustavo Quintana explicó que esta tendencia responde a un aumento en la oferta de divisas, donde el mercado oficial muestra un ambiente de serenidad y buen volumen de operaciones.

Flujo Sostenido de Dólares

La dinámica actual se debe, en gran parte, a una mejora en la liquidación de exportaciones. Quintana subrayó que el sector agroexportador ha comenzado a contribuir notablemente, con ingresos que superan los 100 millones de dólares. Esta tendencia podría intensificarse con el avance de la cosecha, generando una mayor oferta de divisas en el mercado.

El Papel de la Minería

Adicionalmente, se han registrado ingresos desde el sector minero, lo que potencia aún más la disponibilidad de dólares en el circuito cambiario. Quintana destacó que este aumento en la liquidez, sumado a un contexto internacional más estable, ha permitido calmar las tensiones cambiarias en el corto plazo.

La Influencia del Contexto Internacional

A pesar de la relativa calma en el mercado local, el economista advierte que la reducción del riesgo país no solo depende de factores internos, sino también del entorno global. La evolución de este indicador está ligada a la estabilidad de los mercados internacionales y al potencial retorno de inversiones hacia economías emergentes.

Una Estructura Cambiaria Particular

Argentina se encuentra en un momento único en su estructura de mercado cambiario. Quintana destaca que el actual flujo de ingresos actúa como un blindaje ante la volatilidad externa. Sin embargo, las próximas semanas serán clave para evaluar el futuro del dólar, condicionado por la continuidad de estos ingresos y las fluctuaciones del mercado internacional.

En conclusión, el horizonte parece más calmado por el momento, gracias a un suministro más robusto de divisas que ha devuelto la tranquilidad al mercado local.