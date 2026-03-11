Sube el Petróleo y Tensión en Medio Oriente: Riesgos para la Inflación y el Tipo de Cambio

Un brote de tensión en Medio Oriente ya comienza a reflejarse en los mercados internacionales, generando inquietud sobre el impacto en la economía global y, en particular, en el precio del petróleo.

El actual conflicto en Medio Oriente ha comenzado a repercutir en la economía global y, específicamente, en el mercado del petróleo. Según el economista Santiago Casas, los precios del petróleo han experimentado un notable aumento este año, lo cual podría afectar diversos sectores económicos. “Actualmente, el crudo ronda los 90 dólares, lo que representa un incremento de entre el 45% y el 50% en comparación con el inicio de 2023”, explicó Casas en una reciente entrevista con Canal E.

¿Aumento Temporal o Cambio Duradero?

Una de las cuestiones cruciales es si este aumento en los precios del petróleo es solo un fenómeno temporal o un cambio más sostenido. “Es fundamental averiguar si estamos ante un incremento transitorio o uno permanente”, advirtió el economista. Si esta tendencia continúa durante varios meses, podría impactar en los costos de transporte y producción, lo que a su vez repercutiría en los precios al consumidor. “Si este nivel de precios se sostiene a lo largo del año, afectará tanto los costos de transporte como la inflación global”, agregó.

Impacto en la Inflación y el Tipo de Cambio en Argentina

Mirando hacia lo local, Casas sugiere que la situación internacional podría tener efectos significativos sobre las variables económicas argentinas, especialmente en el tipo de cambio. “Es probable que el shock externo se traduzca inicialmente en tensiones cambiarias antes de verse reflejado en los precios internos”, afirmó.

El economista prevé que la reacción inicial se manifieste en el mercado cambiario, seguida por un eventual traslado a la inflación. “Primero es probable que observemos tensiones en el tipo de cambio y luego un impacto en la formación de precios”, indicó. No obstante, Casas mantiene una perspectiva optimista en cuanto a la desaceleración de la inflación, estimando que se ubicaría entre el 2,5% y el 3% para febrero.

El Desafío Energético y el Riesgo País

En cuanto al sector energético argentino, Casas destaca que la subida en los precios del petróleo podría tener un efecto mixto. “Argentina enfrenta un impacto negativo por los costos financieros, pero también un aspecto positivo como exportador neto de energía”, comentó.

Particularmente, el desarrollo de Vaca Muerta podría beneficiarse de un contexto internacional con precios más altos del petróleo, aunque la viabilidad de estos beneficios dependerá de la duración del conflicto. “La clave es cuánto tiempo se prolongue esta situación”, enfatizó.

Finalmente, el economista también abordó el comportamiento del riesgo país y las dificultades del Banco Central para acumular reservas, un aspecto crítico que sigue siendo monitoreado por los mercados. “El riesgo país no disminuye porque el Banco Central no puede acumular reservas”, concluyó.