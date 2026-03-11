José Antonio Kast toma posesión como presidente de Chile con promesas de firmeza contra el crimen y una agenda conservadora

Este miércoles, José Antonio Kast se convertirá oficialmente en el nuevo presidente de Chile, en una ceremonia que promete marcar un cambio radical en la política del país. Con un enfoque decidido en la seguridad y la inmigración, sus primeras acciones marcarán un rumbo inédito en la administración chilena.

Un Nuevo Comienzo en Chile

Kast, un abogado de 60 años, prestará juramento en el Congreso Nacional de Valparaíso tras ganar la segunda vuelta electoral contra la candidata comunista Jeannette Jara. Esta es la tercera vez que intenta alcanzar la presidencia, y esta vez lo logró gracias a una plataforma centrada en la seguridad y el control migratorio.

Compromisos Inmediatos

Durante su campaña, Kast ha prometido actuar con celeridad frente al aumento alarmante de delitos violentos en el país, que incluyen asesinatos, secuestros y extorsiones, problemas que muchos expertos atribuyen a pandillas de otros países latinoamericanos. También ha anunciado medidas drásticas para deportar a inmigrantes irregulares y cerrar la frontera norte de Chile.

El Contexto de la Inseguridad

El alza en los delitos coincide con un notable incremento de la población inmigrante en Chile, que se ha duplicado desde 2017. Esta situación ha creado un contexto complicado en el que la nueva administración buscará intervenir rápidamente.

Un Encuentro Internacional Estratégico

La semana pasada, Kast se reunió en Florida con aliados del expresidente estadounidense Donald Trump, estableciendo una coalición militar denominada “Anti-Cártel”, que busca enfrentar el crimen organizado en la región. Este esfuerzo refleja un alineamiento de su gobierno con la política exterior estadounidense.

Preocupaciones por la Inversión Extranjera

Kast también ha expresado sus preocupaciones sobre las inversiones chinas en América Latina, especialmente en torno a un controvertido proyecto de cable submarino que conectaría Hong Kong con Chile, al cual Washington considera una amenaza para la seguridad regional.

Un Ceremonia de Toma de Posesión Cargada de Expectativas

La toma de posesión se llevará a cabo a las 12:00 (hora local) y se espera la asistencia de más de 1,000 invitados, incluidos líderes de varios países latinoamericanos y autoridades como el rey de España, Felipe VI, y el presidente argentino, Javier Milei. La controversia alrededor del cable submarino con China ha añadido un matiz tenso a este significativo evento.

Asistencias y Ausencias Notables

Entre los confirmados para asistir se encuentran los presidentes de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Sin embargo, destacan las ausencias del expresidente chileno Ricardo Lagos, la ex presidenta Michelle Bachelet, y la no aparición de los presidentes de México y Colombia, que no estarán presentes en este acto histórico.