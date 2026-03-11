Verano cordobés: $1.733 millones gracias a festivales, sierras y recitales

La provincia de Córdoba ha registrado un impacto económico impresionante gracias a su vibrante temporada de verano, capturando la atención de millones de turistas. Entre diciembre y febrero, la región vivió un auténtico festín cultural y natural que atrajo a más de 6,7 millones de visitantes.

Con un estimado de $1.733 millones en ingresos, Córdoba se destaca como un destino turístico de primer nivel, gracias a su oferta de paisajes serranos, festivales populares y espectáculos destacados.

Un Verano Lleno de Eventos Imponentes

El auge del turismo se ha visto impulsado por una agenda cultural vibrante. Eventos como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Cosquín Rock, y el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María no solo convocaron a miles, sino que reafirmaron a Córdoba como un epicentro cultural en Argentina.

Destinos Atractivos y un Gasto Promedio Significativo

Los Valles de Punilla y Calamuchita se posicionaron como los favoritos, donde los turistas gastaron aproximadamente $120.000 diarios. Este movimiento ha beneficiado directamente a sectores como hotelería, gastronomía, transporte y entretenimiento.

Un Futuro Promisorio: Cultura y Espectáculos Todo el Año

Córdoba no se detiene. Con un calendario repleto de actividades, la provincia se prepara para recibir a artistas de renombre internacional como Alejandro Sanz, Chayanne y Ricky Martin. Además, eventos deportivos como L’Étape Argentina by Tour de France prometen mantener el interés turístico vivo a lo largo del año.

Con su combinación única de naturaleza, cultura y espectáculos de gran magnitud, Córdoba está destinada a seguir siendo un destino imperdible para viajeros de todas partes.