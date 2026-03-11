Las Promesas a 300 CEOs de Wall Street: ¿Qué Hay Detrás?

El presidente Javier Milei dio inicio al Argentina Week en Nueva York, destacando la importancia de la inversión en el país y compartiendo ambiciosos planes para su futuro económico.

El presidente Javier Milei inauguró el Argentina Week en Nueva York con un llamado directo a los inversores globales: «El momento de invertir en Argentina es ahora». Este evento, que se celebra del 9 al 11 de marzo, reúne a más de 300 líderes empresariales internacionales, organizado por entidades como Bank of America y JPMorgan.

Un Mensaje de Libertad Económica

Milei marcó el objetivo de su gestión: “Hacer de Argentina el país más libre del mundo”, aunque reconoció que hay límites éticos en la política económica. Insistió que «medidas injustas a corto plazo traen consecuencias nefastas».

Un Presidente Estoico

Sobre la percepción de costo político, Milei fue firme: “Si alguna política justa tiene un impacto negativo en las elecciones, yo soy un estoico”. Durante su discurso, resaltó que su gobierno heredó un déficit fiscal del 15% del PBI. En este contexto, agradeció a sus ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes trabajan para revertir esta situación.

Dólares en el Horizonte

Apostando al futuro, prometió al presidente del Banco Central: «Te van a salir los dólares por las orejas». En su visión de libertad económica, argumentó que su enfoque promueve eficiencia, incrementa salarios y reduce la corrupción, beneficiando a 48 millones de argentinos.

Deuda y Solvencia Nacional

En relación a la deuda, el presidente subrayó que el déficit cero asegura que el superávit cubra los pagos de intereses. Afirmó que Argentina es solvente a largo plazo, y anticipó que el riesgo país disminuirá con el tiempo, enfatizando su compromiso de honrar los compromisos financieros.

Un Compromiso con la Propiedad Privada

Finalmente, Milei dejó clara su postura sobre el modelo de estabilización: “Hemos hecho un culto del derecho de propiedad”, abordando la implementación de políticas sin recurrir a expropiaciones. Afirmó: «Las deudas se pagan si se respeta el derecho de propiedad».

Milei estuvo acompañado de ministros, empresarios y gobernadores aliados con agendas propias, todos trabajando para atraer inversores. Horas antes, además, fue reconocido en la Gala Anual J100 por su impacto positivo en la comunidad judía, reafirmando su apoyo a EE.UU. e Israel.