Córdoba: Necesitan familias para 80 caballos rescatados del maltrato

El municipio de Río Cuarto se embarca en una notable iniciativa para promover la adopción responsable de más de 80 caballos recuperados de situaciones de maltrato y abandono, destacando la importancia del bienestar animal.

Una nueva oportunidad para los caballos

El Centro de Reinserción Animal del municipio ha coordinado esfuerzos para rescatar caballos en situaciones críticas, operativos que han revelado animales en condiciones de abandono y con falta de cuidados básicos. Estos animales, tras ser recuperados, fueron trasladados al centro, donde fueron sometidos a un exhaustivo proceso de rehabilitación integral que abarca aspectos sanitarios, nutricionales y comportamentales.

Condiciones óptimas para la adopción

Los caballos rescatados se encuentran actualmente en excelentes condiciones, gracias a los controles veterinarios y a una alimentación adecuada. El objetivo es asegurar que cada uno encuentre un hogar seguro y responsable, preferentemente en espacios rurales o campos que garanticen su bienestar a largo plazo.

Conciencia sobre la tenencia responsable

Esta iniciativa no solo busca proporcionar un futuro mejor para los equinos, sino también educar a la comunidad sobre la tenencia responsable y minimizar el maltrato animal. Las adopciones se realizan bajo un estricto protocolo, con evaluaciones y compromisos formalizados para asegurar que los adoptantes estén preparados para asumir esa responsabilidad.

Un llamado a la acción colectiva

Desde el Centro de Reinserción Animal se enfatiza que la adopción responsable es clave para romper el ciclo de abandono y maltrato. La colaboración entre el Estado y la sociedad es esencial para lograr una convivencia más solidaria y respetuosa con los seres vivos.

Cómo adoptar

Los interesados en adoptar uno de estos magníficos caballos pueden comunicarse al 0358 de Río Cuarto, al número 476-8460, Interno 611 o visitar personalmente las oficinas de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, ubicadas en Concejales Mendy e Hipólito Yrigoyen.