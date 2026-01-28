Dólar en Córdoba: Cotización del miércoles 28 de enero

El 28 de enero, el dólar oficial en el Banco Nación se presenta con fluctuaciones significativas, impactando a los usuarios y el mercado. Descubre todas las cifras actualizadas y cómo varían en distintas entidades financieras.

En el día de hoy, el dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.465 pesos para la venta y 1.415 pesos para la compra, bajo un nuevo esquema de banding del Gobierno que establece un rango de entre $1.000 y $1.500 pesos para este tipo de cambio.

Detalles sobre el Dólar Blue

La cotización del dólar blue continúa siendo un punto de interés para muchos, reflejando la realidad del mercado paralelo y su impacto en la economía.

Actualización del Dólar MEP

El dólar MEP, por su parte, se encuentra en $1.463,05 para la compra y $1.464,42 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para aquellos que buscan operar en el mercado de valores.

Variación en las Entidades Financieras

La cotización del dólar oficial puede variar entre diferentes entidades. A continuación, se presentan las cifras actuales:

Bancor

Compra: $1.415

Venta: $1.475

BBVA

Compra: $1.415

Venta: $1.465

ICBC

Compra: $1.405

Venta: $1.460

Banco Supervielle

Compra: $1.414

Venta: $1.454