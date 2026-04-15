El auge de turistas que evitan viajar a EE.UU.

La Crisis de Esperas en Aeropuertos de EE.UU.: ¿Qué Está Pasando?

Los aeropuertos de Estados Unidos enfrentan filas históricas, desencadenadas por un cierre gubernamental que ha alterado la experiencia de millones de viajeros. ¿Qué implicaciones tiene esto para el turismo estadounidense?

Esperas Épicas en Aeropuertos: Los viajeros han reportado tiempos de espera de hasta cuatro horas en los aeropuertos, marcando un nuevo récord en la historia de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Este inconveniente se debe a un cierre gubernamental que, con más de siete semanas de duración, se ha convertido en el más prolongado de la historia del país.

Impacto del Cierre Gubernamental

El cierre ha dejado a los agentes de la TSA sin salario durante más de un mes, lo que llevó a miles a ausentarse y más de 500 a renunciar. Aunque una directiva presidencial firmada el 30 de marzo busca mejorar los tiempos de espera, las largas colas siguen siendo una preocupación constante para el sector turístico. Este contratiempo llega en un momento crucial, ya que EE.UU. es coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, celebra el centenario de la Ruta 66 y conmemora el 250 aniversario de su independencia en 2026.

turismo en declive

Si bien estos eventos normalmente impulsan el turismo, el país enfrenta una caída del 5,4% en 2025, mientras que el resto del mundo ha visto un crecimiento del 4%. Las visitas de canadienses han disminuido un 22%, el porcentaje más alto registrado entre los mercados internacionales.

Presencia del ICE en Aeropuertos

La presencia de agentes del ICE en los aeropuertos tampoco ha mejorado la percepción del país como destino turístico. Aunque inicialmente fueron desplegados para compensar la falta de personal, el Secretario de Transporte ha anunciado que se quedarán el tiempo necesario, generando preocupación entre los viajeros. Viajeros como Sandra Awodele expresan su inquietud sobre la seguridad. «He tenido que cambiar mis planes de viaje varias veces si el aeropuerto tiene una fuerte presencia del ICE», menciona, reflejando el temor que muchos sienten en esta situación.

Percepciones y Reacciones Globales

Las nuevas políticas, junto con los tiempos de espera, han llevado a algunos a cuestionar la conveniencia de visitar EE.UU. Johan Konst, profesional del sector de relaciones públicas, ha comenzado a ser más selectivo con sus viajes. «El ambiente actual hace que la gente se sienta menos bienvenida», señala. La percepción de un sentimiento antiestadounidense creciente se nota incluso en la cancelación de viajes por parte de conocidos de Anita Shreider, quien planea un viaje combinando trabajo y turismo.

Preparación y Consejos para los Viajantes

A pesar de las dificultades, muchos viajeros encuentran que con una buena preparación, la experiencia puede ser mucho más llevadera. Paul Whitten, de Nashville Adventures, anima a tramitar documentación con anticipación y a ser pacientes en el proceso. Es vital contar con la documentación adecuada y estar al tanto de los derechos como viajero, reiterando el abogado de derechos civiles Evan Oshan, quien enfatiza la importancia de hacer valer esos derechos ante cualquier infracción.

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