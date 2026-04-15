Cuatro muertos en tiroteo escolar en Turquía

Un trágico tiroteo en una escuela secundaria de Turquía ha conmocionado al país. Un alumno fue el autor del ataque que dejó varias víctimas fatales y heridos.

Este miércoles, un nuevo tiroteo sacudió un instituto en la provincia de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, dejando un balance alarmante: al menos cuatro personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas. Entre los fallecidos se encuentran tres jóvenes estudiantes y un docente.

El delegado del Gobierno, Mükerrem Ünlüer, informó que el atacante era un alumno de octavo grado del mismo establecimiento, quien, tras cometer el acto, se quitó la vida. El joven ingresó al colegio con un arsenal compuesto por cinco pistolas y siete cargadores, todo el armamento pertenecía a su padre, un exmiembro de las fuerzas de seguridad.

El ataque se produjo en dos aulas de quinto año, generando pánico y caos entre estudiantes y personal. Las autoridades han comenzado una investigación exhaustiva sobre el incidente.

Un segundo ataque en menos de 48 horas

Este suceso ocurre solo un día después de un ataque similar en Siverek, a 200 kilómetros de distancia. Allí, un adolescente de 17 años hirió a 16 personas en un instituto técnico, antes de suicidarse al ser rodeado por la policía.

Reacción inmediata de los servicios de emergencia

Ante la gravedad de la situación, decenas de padres se apresuraron al lugar, donde un gran despliegue de ambulancias y patrullas policiales se encontraba presente. Las autoridades iniciaron la evacuación del edificio, trasladando a los heridos a centros de atención médica cercanos para recibir tratamiento. La comunidad se encuentra de luto mientras se investiga este ataque devastador.