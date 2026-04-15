Masivo Despliegue Militar en Chubut y Santa Cruz

El Ejército Argentino inicia el Ejercicio Militar KEKÉN en la Patagonia, con un despliegue sin precedentes que involucra blindados en la Ruta Nacional 3.

El Ejercicio Militar KEKÉN se lleva a cabo en las áreas de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, dentro del marco del Plan de Adiestramiento Operacional 2026. Esta actividad marca un movimiento masivo de tropas y recursos provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén y diversas localidades del sur argentino.

Fortaleciendo la Capacidad de Respuesta del Ejército

El principal propósito de este ejercicio es fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de las tropas en un entorno multidominio. Se están utilizando vehículos blindados VCBR Stryker 8×8 y las unidades TAM 2C-A2, recientemente incorporadas al arsenal del Ejército.

Evaluación Estratégica en la Geografía Patagónica

El ejercicio permite evaluar la efectividad de los sistemas de mando y control en la amplia estepa patagónica. El traslado estratégico incluirá recursos ferroviarios, terrestres y aéreos a lo largo de 1500 kilómetros del territorio argentino.

Movimientos en la Ruta Nacional 3

Entre el 16 y 17 de abril, se anticipa un intenso movimiento de vehículos en la Ruta Nacional 3. Las columnas ingresarán desde el norte de Chubut, pasando por Trelew y llegando a Comodoro Rivadavia alrededor del mediodía.

Las unidades seguirán hacia Sarmiento utilizando la Ruta Provincial 26. Se informa a la población que la presencia de vehículos de gran porte está relacionada con las maniobras programadas por la fuerza terrestre.

Sobrevuelos y Maniobras Aéreas

Los habitantes de Sarmiento y áreas cercanas podrán observar sobrevuelos de aeronaves de la Aviación del Ejército. Además, se han confirmado lanzamientos de paracaidistas en los campos de instrucción de Puerto Deseado y en Cerro Bagual.

Todas las operaciones se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad y cuidado del medio ambiente. A partir del 19 de abril, las tropas comenzarán a ocupar sus posiciones finales para el inicio de sus operaciones tácticas en el terreno.