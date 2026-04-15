Jonatan Viale: Su padre rechazó la vacuna contra el Covid ofrecida anticipadamente por el gobierno de Kicillof

En una emotiva entrevista, Jonatan Viale compartió un episodio desconocido respecto a su padre, el reconocido periodista Mauro Viale, y su relación con la vacunación contra el Covid-19.

Durante una conversación con Mario Pergolini en Eltrece, Jonatan reveló que, en 2021, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, ofreció a Mauro la posibilidad de recibir la vacuna anticipadamente. Sin embargo, su padre tomó la decisión de rechazarla, priorizando el cumplimiento del cronograma establecido para la vacunación.

Una Decisión Ética en Tiempos de Crisis

“Mi viejo dijo que no, porque había que vacunarse según el orden de edades. Tuvimos una charla sobre esto y me pareció bien su postura”, contó Jonatan, remarcando la importancia de la ética en momentos críticos.

La Trágica Pérdida de Mauro Viale

Tristemente, Mauro Viale falleció en abril de 2021 a los 73 años, víctima de un cuadro severo de Covid-19 que lo llevó a ser internado en el Sanatorio Los Arcos, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La Conmoción en el Ámbito Periodístico

La muerte de Mauro generó una ola de conmoción entre sus seguidores y colegas, no solo por su legado en el periodismo, sino también por el hecho de que había sido inoculado pocos días antes de contraer el virus. Esta situación elevó aún más la atención sobre los protocolos de vacunación y la transparencia en su implementación.

Rechazo a Vacunación Anticipada

Jonatan destacó que su padre se mantuvo firme en su decisión de vacunarse en el momento que correspondía, un gesto que también compartió Beatriz Sarlo, quien había rechazado la posibilidad de recibir la vacuna anticipadamente. Ambas decisiones fueron parte de una campaña de concientización para combatir el miedo de la población frente a la pandemia.

Un Contexto Social Complejo

El caso de Mauro Viale resalta la importancia de actuar con responsabilidad en la vacunación, en un contexto donde el gobierno había implementado distintas estrategias de comunicación para estimular la inmunización. La iniciativa bonaerense no debe confundirse con el polémico “Vacunatorio VIP” investigado por la justicia, que involucró a personalidades que recibieron la vacuna fuera de los protocolos establecidos.

Estas revelaciones aportan una visión más profunda sobre los dilemas éticos que enfrentaron muchas figuras públicas durante la pandemia, resaltando la necesidad de mantener la equidad en un momento de crisis global.