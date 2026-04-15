Corrientes: Confirman Cronograma de Pago del Plus de Refuerzo de $100,000 para Abril

El Ministerio de Hacienda de Corrientes ha revelado las fechas de pago del Plus de Refuerzo para abril de 2026. Este beneficio de $100.000 estará disponible para todos los agentes de la administración pública, incluidos activos, jubilados y pensionados.

El cronograma de pagos comenzará este jueves 16 de abril y se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad, garantizando una atención ordenada en las entidades bancarias.

Fechas Clave del Pago según la Terminación del DNI

Los pagos se distribuirán en cinco días, y quienes utilicen canales digitales podrán acceder a los fondos previamente durante el fin de semana:

Jueves 16: Terminaciones 0 y 1.

Viernes 17: Terminaciones 2 y 3.

Lunes 20: Terminaciones 4 y 5 (disponible en cajeros y homebanking a partir del sábado 18).

Martes 21: Terminaciones 6 y 7.

Miércoles 22: Terminaciones 8 y 9.

Objetivo del Plus de Refuerzo

Este apoyo económico es parte de la estrategia del Ejecutivo provincial para mejorar el Ingreso Salarial Mensual en un contexto de alta inflación. Es importante destacar que este monto es remunerativo y beneficiará a todos los empleados estatales de Corrientes.

Desde el Ministerio se aconseja a los beneficiarios a optar por los medios electrónicos para facilitar el proceso y evitar concentraciones en las sucursales del Banco de Corrientes, especialmente en lugares donde el movimiento suele ser mayor durante estas fechas.