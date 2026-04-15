Julio Bocca elige a la nueva bailarina argentina que reemplazará a Marianela Núñez

El Ballet del Teatro Colón ha sorprendido a todos con la brillante interpretación de Romina García Vázquez en «El Lago de los Cisnes», el clásico reinventado por Raúl Candal. En un drama marcado por la juventud y la pasión, la danza se convierte en el escenario de una historia de perseverancia y talento.

Un Debut Imponente en el Escenario Argentino

El pasado marzo, el Teatro Colón presentó «El Lago de los Cisnes», donde Romina asumió el papel dual de Odile y Odette. Esta joven de solo 23 años, que mostró una excepcional habilidad, sorprendió al público al ser seleccionada para sustituir a la aclamada Marianela Núñez debido a una lesión. Pero Romina no solo se esforzó en cumplir con su papel, sino que se mostró capaz de asumir cualquier desafío, evidenciando no solo su talento sino también su sólida formación.

La Elección de Julio Bocca: Una Historia de Confianza

El director del ballet, Julio Bocca, destacó el crecimiento y la dedicación de Romina desde su ingreso a la compañía. “Desde el año pasado, mostró un rendimiento sobresaliente. Cada día, su compromiso y su entrega a la danza nos sorprendían”, indica Bocca. Aunque inicialmente no estaba prevista su participación principal, el regreso a los ensayos reveló una bailarina más madura y segura de sí misma, lo que llevó a la decisión de brindarle la oportunidad de brillar.

El Desafío de Sustituir a una Estrella

Romina enfrentó la presión de asumir el papel en un momento crítico: “Acepté el reto, me sentí lista. Era una oportunidad única”, confesó, reflejando una madurez sorprendente para su edad. Con la ayuda de sus compañeros, revisó cada detalle de su interpretación, mientras se preparaba mentalmente para enfrentar el escenario más grande de su carrera.

Una Formación Desde Temprana Edad

Desde sus inicios, Romina ha sido una apasionada de la danza. Comenzó a bailar a los cuatro años y, tras una formación inicial con maestros privados, ingresó al Instituto del Colón a los doce. Su dedicación inquebrantable la llevó rápidamente a ser reconocida en el ambiente, participando en audiciones y subiendo escalones en su carrera. “Nunca dudé de mi vocación. Bailar es lo que más amo”, afirma con sinceridad.

Impacto de la Pandemia en su Educación

La pandemia marcó un giro en la formación de muchos artistas, y Romina no fue la excepción. “Hacíamos clases por Zoom, utilizando lo que teníamos a mano en casa. Fue un desafío, pero nunca dejé de entrenar”, recuerda. Su tenacidad durante esos momentos difíciles demostró su compromiso con la danza.

Un Futuro Brillante por Delante

Romina tiene grandes sueños en su carrera. A través de una serie de entrevistas, expresó su deseo de perfeccionar sus habilidades en obras clásicas como “Giselle” y “Romeo y Julieta”. “Espero seguir explorando el papel de Odile, hacerla más intensa y malvada”, afirma, proyectando su ambición y dedicación.

Un Legado en el Ballet del Colón

Por ahora, Romina se siente en casa en el Ballet del Colón. La cercanía de su familia y sus compañeros de toda la vida le da la fuerza necesaria para seguir adelante. “Aquí me siento apoyada, como parte de una familia”, concluye. A medida que su carrera avanza, sin duda será una figura destacada en el mundo de la danza.