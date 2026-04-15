Fiscal Intensifica Investigación sobre Vuelos de Adorni y Cita al Funcionario que Pagó los Pasajes del Jefe de Gabinete

El fiscal federal Gerardo Pollicita sigue avanzando en la investigación sobre los viajes al exterior del jefe de Gabinete Manuel Adorni, buscando detalles sobre las transacciones y el origen de los fondos.

Investigación en Curso: Más Documentación Solicitada

Pollicita ha solicitado a varias aerolíneas información sobre 17 viajes efectuados por Adorni. El fiscal busca aclarar el destino final de estos trayectos y examinar los movimientos financieros relacionados con propiedades que están bajo escrutinio.

Antecedentes de la Investigación

La polémica comenzó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La preocupación radica en que el estilo de vida de Adorni podría no estar justificado por sus ingresos oficiales.

Detalles Reveladores

El primer viaje que generó sospechas fue un vuelo privado a Punta del Este durante el Carnaval de febrero de este año. Las pruebas iniciales apuntan a gastos significativos, como los más de 4.800 dólares del pasaje junto al periodista Marcelo Grandio, que han llevado a una mayor indagación.

Información Financiera en Examen

El fiscal también ha citado a declarar al representante legal de la firma OPTAR, que financió algunos de estos viajes, y ha requerido documentación detallada hasta el 4 de mayo de 2026.

Rastreando los Pagos de los Viajes

Pollicita está interesado en cómo se pagaron los viajes, solicitando información a las aerolíneas y entidades bancarias. La información sobre métodos de pago es crucial para determinar si los gastos son justificables.

Vínculos Adicionales en la Investigación

La indagatoria no se limita a Adorni. Los viajes de su esposa, Bettina Angeletti, también están siendo analizados, en especial aquellos que ella realizó a Europa.

La Búsqueda de Respuestas Clave

La investigación se centra en determinar si las transacciones y los viajes no incluidos en la nómina oficial son compatibles con los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción. Además, existen interrogantes sobre si Adorni y su familia pudieron sostener su estilo de vida con sus recursos reportados.

¿Qué Siguió a la Denuncia?

Las decisiones por parte de la fiscalía se fundamentan en las denuncias de Pagano, quien habló de un «incremento patrimonial desproporcionado». La presión sobre la transparencia financiera del jefe de Gabinete continúa aumentando, y el examen de sus propiedades y gastos avanza a pasos firmes.

Próximos Pasos en la Investigación

Se espera que se firmen nuevas medidas para complementar la información existente sobre los viajes y su financiación. La claridad sobre las rutas, fechas y costos también es vital para entender el trasfondo de los movimientos de Adorni.

Un Análisis Más Allá de los Viajes

La investigación también toma en cuenta el acervo patrimonial del funcionario, analizando si su nivel de vida es sostenible a la luz de sus ingresos declarados. La adquisición de propiedades y el uso de fondos públicos serán parte de un examen más detallado.