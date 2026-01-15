Enero: ¿Por qué nos sentimos sin energía?

Con el inicio de enero, muchas personas atraviesan un estado de cansancio y desánimo inexplicable. Lo que parece un nuevo comienzo, en realidad es un desafío emocional para millones. ¿A qué se debe esto?

Enero trae consigo un enigma: a pesar de marcar la llegada de un nuevo ciclo, el cuerpo y la mente pueden resistirse. Sensaciones de cansancio, irritabilidad y falta de motivación son más comunes de lo que se piensa, especialmente después de las vacaciones. Este fenómeno no es una experiencia individual; es consecuencia de múltiples factores que afectan a muchos cada año.

Entendiendo el Trastorno Afectivo Estacional

Uno de los conceptos que emergen en estas conversaciones es el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una alteración del estado emocional asociada a los cambios en la luz solar. Este trastorno es más evidente en el hemisferio norte durante el invierno, cuando los días son más cortos, afectando el equilibrio emocional de quienes lo padecen.

La Biología Detrás del Malestar

El menor acceso a la luz solar repercute en la producción de melatonina y serotonina, hormonas esenciales en la regulación del sueño y el estado anímico. Aunque enero en el hemisferio sur no presenta las mismas condiciones de oscuridad, el fenómeno brinda una perspectiva útil sobre la conexión entre biología y bienestar emocional.

El Bajón Posvacacional en el Hemisferio Sur

En nuestro contexto, se observa lo que se denomina el bajón posvacacional. El regreso a la rutina laboral o académica, sumado a la pérdida de la libertad y el retorno a las responsabilidades, contrasta bruscamente con las vacaciones.

Además, el estrés económico resultante de los gastos vacacionales y la presión por “comenzar el año con energía” complican aún más esta transición, generando un sentimiento de desánimo en muchas personas.

Diferenciando el Malestar Transitorio de la Depresión

Es fundamental distinguir este malestar temporal de una depresión clínica. La tristeza que acompaña el reingreso a la rutina es generalmente pasajera y tiende a mejorar con el tiempo. En contraste, la depresión se manifiesta a través de síntomas persistentes como apatía crónica, alteraciones en el sueño y el apetito, sentimientos de culpa excesiva y pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban.

Cómo Enfrentar el Agotamiento de Enero

Reconocer que el agotamiento de enero se debe a causas reales y compartidas nos ayuda a reducir la autoexigencia y evitar diagnósticos precipitados. Ajustar nuestras expectativas, reintegrarnos a las rutinas de forma gradual y prestar atención a las señales del cuerpo son pasos esenciales para afrontar este inicio de año con equilibrio. Y, si el malestar persiste, buscar la ayuda de un profesional de la salud mental es el mejor camino para preservar nuestro bienestar emocional.