Estrategias en Acción: Milei se Fortalece para el Próximo Round, Santilli Regresa a las Provincias

La reciente aprobación del Presupuesto 2026 anima al Gobierno argentino a poner en marcha la reforma laboral. Con miras en la consecución de consensos, la Casa Rosada planea una intensa gira por el país bajo la dirección de Diego Santilli, el Ministro del Interior.

Con la emoción palpable tras la sanción del presupuesto, el Gobierno argentino se prepara para abordar su próximo gran desafío: la reforma laboral. Al igual que en el proceso anterior, el Ministro del Interior, Diego Santilli, será el encargado de visitar a los gobernadores para buscar el apoyo necesario en el Congreso.

Un Nuevo Comienzo en Enero

Diego Santilli tomará unos días de descanso antes de comenzar un nuevo recorrido por las provincias a partir de los primeros días de enero. Este tour, similar al que realizó en diciembre, tiene como objetivo forjar los consensos esenciales para que la reforma laboral avance sin trabas en el Parlamento.

Expectativas Altas en la Casa Rosada

La administración actual presenta grandes expectativas tras lograr la aprobación del Presupuesto, un éxito que se consideró crucial. A pesar de ciertos desacuerdos en el capítulo 11, la sanción fue posible gracias a los diálogos fructíferos con los líderes provinciales.

Desafíos Políticos en el Horizonte

Aunque los resultados han sido positivos, el camino hacia la reforma laboral no será sencillo. El presidente Javier Milei expresó que el debate podría iniciar el 10 de febrero, a pesar de la presión de algunos grupos gremiales que piden acelerar los tiempos de discusión.

Modificaciones Necesarias

Los miembros de La Libertad Avanza están convencidos de que ciertos cambios son imprescindibles para la aprobación de la reforma. Por ejemplo, se espera que la cuota solidaria mantenga su forma actual, evitando cambios que comprometan los acuerdos entre empleados y empleadores.

Proyectos en Agenda y Otros Temas Clave

Además de la reforma laboral, el Gobierno planea discutir otras iniciativas importantes, como la reforma tributaria y la modificación del código penal. Javier Milei también anunció preocupaciones sobre la gestión de zonas de periglaciares para estimular actividades mineras. Sin embargo, la reforma laboral se mantiene como la prioridad indiscutida.

Internacionalización del Discurso

Milei se prepara para asistir al Foro Económico Mundial en Davos, donde explorará cómo fortalecer la imagen internacional del país. Entre sus mensajes, buscará resaltar la importancia de la batalla cultural que está llevando a cabo desde su posición en el gobierno.

Legislación de Inocencia Fiscal

Otro tema relevante es la reciente aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que ha generado expectativas significativas. Este blanqueo se presenta como una oportunidad para que los ciudadanos argentinos regularicen su situación financiera sin temor a represalias, reflejando un cambio de enfoque hacia la fiscalidad.

Compromiso con la Deuda Externa

Finalmente, el presidente Milei volvió a reafirmar su compromiso respecto al pago de las deudas externas, con un enfoque en asegurar la estabilidad fiscal del país. A medida que el Gobierno avanza en sus planes, las reservas del Banco Central continúan aumentando, ofreciendo una base más sólida para futuras negociaciones.