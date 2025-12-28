En solo 16 días de diciembre, la SIDE gastó $29.000 millones: ¡siete veces más que en noviembre!

La reciente designación de Cristian Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) trae consigo un panorama financiero deslumbrante y desafíos significativos en el ámbito de la seguridad nacional.

El 3 de diciembre, el Gobierno confirmó a Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE. Apenas dos días antes de su nombramiento, se anunciaron asignaciones presupuestarias por $26 mil millones para impulsar las operaciones de este organismo, representando un impresionante 25% del total asignado para el año, que se ejecutó en solo 16 días.

Un gasto que sorprende

Al cierre de noviembre, la SIDE había utilizado $75.587 millones de su presupuesto, conforme a los informes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Durante noviembre, el organismo apenas gastó $3.788 millones. Sin embargo, a fecha del 19 de diciembre, el gasto se disparó a $105.196 millones, lo que revela que en menos de tres semanas la SIDE movilizó $29.609 millones, aproximadamente $1.850 millones por día.

Comparación con otros organismos

En contraste, muchos otros programas importantes, como los destinados a la salud de personas con discapacidad, presentan niveles de subejecución, alcanzando solo un 79%. Es pertinente notar que el Hospital Nacional Laura Bonaparte cuenta con un presupuesto anual de $18.208 millones, de los cuales a fines de diciembre se habían ejecutado $16.777 millones.

Desglose del presupuesto de la SIDE

De los $106.990 millones asignados a la SIDE para 2023, un 57% está destinado a gastos laborales, alcanzando la ejecución total de $61.127 millones. Además, el presupuesto para gastos reservados se completó en un 100%, sumando $13.347 millones. Este año, el presupuesto total experimentó un incremento del 121% en comparación al año pasado y un notable 623% desde el comienzo de la actual gestión gubernamental.

Nuevas políticas y reformas

Al día siguiente de su nombramiento, Auguadra presentó nuevas directrices para fortalecer la seguridad en el país, que incluyen la protección de recursos estratégicos y la defensa contra amenazas cibernéticas. Esto implica una supervisión activa sobre áreas de suma importancia geopolítica y una vigilancia sobre potenciales riesgos cibernéticos.

Proyectos de ley en el horizonte

El 16 de diciembre, se envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Protección de Glaciares. Esa propuesta busca aclarar el marco normativo existente, pero ha generado alarmas en organizaciones como Jóvenes por el Clima, que temen que su aprobación comprometa el acceso al agua potable para 7 millones de argentinos.

Controversias sobre seguridad de datos

El 18 de diciembre, el portal Daily Dark Web alegó una filtración masiva de datos personales de ciudadanos argentinos, incluyendo información sensible de Anses y registros automovilísticos. Desde el Gobierno, se desestimó esta denuncia, asegurando que no se registraron anomalías en los sitios oficiales.