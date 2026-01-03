Ethereum sufrea un ataque masivo a billeteras de usuarios

Ataque en el Ecosistema Ethereum: Cientos de Wallets Comprometidas

Cientos de usuarios han visto sus fondos desaparecer tras un ataque masivo que ha afectado a varias redes compatibles con Ethereum. La comunidad cripto se encuentra en alerta ante este preocupante incidente.

El Ataque Que Conmocionó a la Comunidad Cripto

Un ataque coordinado dejó sorprendidos a los usuarios de criptomonedas cuando cientos de billeteras fueron vaciadas en múltiples redes vinculadas a Ethereum. El investigador de seguridad en blockchain, ZachXBT, detectó esta alarmante situación durante el primer día del año.

Hasta el momento, la causa del ataque permanece sin explicar. No se ha podido determinar si el drenaje de fondos se debió a una vulnerabilidad en el software, a un engaño hacia los usuarios, o a factores externos.

Las pérdidas individuales se mantuvieron por debajo de los USD 2.000, pero el monto global del ataque ya supera los USD 107.000, lo que ha generado un clima de inquietud entre los participantes del ecosistema cripto.

Afectación a Varias Redes Compatibles

El ataque tuvo repercusiones tanto en la red principal de Ethereum como en otras cadenas compatibles, como Base, Arbitrum, BNB Chain y Polygon. Todas estas plataformas comparten una estructura técnica similar, lo que permitió que un solo método de ataque afectara simultáneamente a múltiples billeteras.

Esto significa que, si un ataque resulta efectivo en una red que opera bajo la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), puede ser fácilmente adaptado para otras redes, multiplicando su impacto.

Dirección Sospechosa Identificada

ZachXBT también ha señalado una dirección sospechosa que podría estar recibiendo los activos robados. La cuenta 0xAc2e5153170278e24667a580baEa056ad8Bf9bFB ha sido marcada como «peligrosa» en Etherscan, lo cual sirve como advertencia para los usuarios que deben evitar cualquier interacción mientras se investigan los detalles del ataque.

Crecimiento del Delito Cripto en 2025

Los delitos relacionados con criptomonedas han registrado un aumento significativo a lo largo de 2025, generando un entorno de alta exposición para usuarios y plataformas. Según un informe de Chainalysis, los robos en el ecosistema cripto superan los USD 3.400 millones.

El patrón de los ataques ha cambiado, enfocándose en un mayor número de usuarios, aunque a menudo con montos menores por víctima. En 2025, el 20% de la cantidad total robada provino de billeteras personales, una reducción notable comparada con el 44% del año anterior.

Incidentes en Aumento

A pesar de la disminución proporcional, la cantidad de incidentes se ha disparado, alcanzando 158.000 vulneraciones en billeteras individuales. Esto indica que los atacantes continúan hallando nuevas formas de llevar a cabo robos exitosos, a pesar de los avances en seguridad.

Un dato inquietante es que los ataques de mayor escala han presentado volúmenes que pueden ser hasta 1.000 veces superiores a los incidentes promedio, superando los picos registrados durante el auge de las criptomonedas en 2021.

Robos Históricos y Consecuencias Financieras

El año 2025 se caracterizó por lo que muchos consideran el mayor robo en la historia de las criptomonedas, con sustracciones de activos en Ethereum por valor de unos USD 1.500 millones desde la plataforma Bybit, atribuido al grupo norcoreano Lazarus. Este evento ha tenido un impacto significativo en el mercado.

Además, Coinbase Global Inc. también enfrentó pérdidas significativas debido a un ataque que podría implicar costos hasta de USD 400 millones por remediación y compensaciones a sus clientes.