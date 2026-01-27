Federico Glustein: ‘El mercado está cumpliendo sus expectativas’

Título: Argentina: Riesgo País en Niveles Históricos y Perspectivas de Estabilidad Económica

Bajada: El riesgo país argentino alcanza cifras que no se veían desde hace casi ocho años. Federico Glustein, economista, analiza las causas de este fenómeno y las implicaciones que conlleva para el futuro económico del país.

El riesgo país en Argentina se sitúa en niveles que no se habían registrado desde hace casi ocho años. Según Federico Glustein, economista y analista de mercado, este contexto responde a diversas razones que merecen atención. En una reciente entrevista en Canal E, el experto destacó que «el mercado está percibiendo un cumplimiento» por parte del Gobierno en cuanto a sus obligaciones financieras.

Glustein también enfatizó la importancia del Banco Central en este proceso. «Se están acumulando reservas, y ya se adquirieron casi mil millones de dólares este mes», comentó, subrayando que el nuevo enfoque en la estrategia cambiaria «ofrece al mercado un horizonte de previsibilidad».

El Impacto de las Exportaciones en la Economía

Un elemento clave que Glustein mencionó es el desempeño del sector externo. «Argentina ha incrementado sus exportaciones en 2025 en comparación con 2024, y las proyecciones para 2026 son alentadoras», apuntó. Esto sugiere que, hipotéticamente, «no habría problemas de divisas en el transcurso del año», lo que se ve favorecido por un panorama geopolítico que facilita el acceso a dólares de manera más sencilla que en el pasado.

Reformas y Expectativas del Mercado

Al ser consultado sobre la sostenibilidad del actual nivel de riesgo país, Glustein advirtió que la política sigue siendo un aspecto incierto. «La política es una de las grandes incógnitas que impactan en la disminución del riesgo país», aseguró el economista. Además, hizo hincapié en que la efectividad de las reformas prometidas influirá significativamente en el rumbo económico. «La magnitud de las reformas económicas, tributarias y políticas será crucial», agregó.

Sin embargo, también aclaró que el mercado prioriza la entrada de divisas por encima de los debates legislativos. «Antes de enfocarse en la reforma laboral, el mercado quiere saber cuántos dólares se están inyectando», concluyó.

Respaldo Internacional y Retos Futuros

El economista también analizó el impacto de los apoyos provenientes de Estados Unidos. «Esto es positivo, especialmente porque estamos hablando de una de las potencias mundiales», afirmó, recordando que esta relación ya ha permitido financiamiento y swaps que se han saldado. «Esto mejora las perspectivas crediticias y económicas de Argentina», añadió.

Glustein puso en contexto la magnitud del progreso. «Argentina, hace poco tiempo, tenía un riesgo país de más de 2.000 puntos, y ahora estamos acercándonos a los 500», enfatizó, resaltando que «hay optimismo hacia el futuro».

A pesar de estas señales alentadoras, advirtió que el desafío apenas comienza. «Aún no hemos visto un aumento significativo de inversiones en infraestructura», indicó, añadiendo que resulta esencial «recuperar el nivel de actividad para generar ingresos genuinos y evitar la dependencia del endeudamiento».