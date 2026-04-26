Kicillof y su ‘caja de herramientas’: el economista que rompe con la ortodoxia

La figura de Axel Kicillof genera intensos debates en la arena económica argentina. Su enfoque, alejado de la ortodoxia, recupera conceptos de pensadores que desafían el modelo neoliberal.

El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha moldeado su pensamiento económico tomando influencias de grandes autores como Karl Marx, John Maynard Keynes y Raúl Prebisch. Este artículo explora las bases de su visión sobre el papel del Estado y el mercado en el desarrollo económico argentino.

Una Perspectiva Alternativa: Marx y Keynes

Kicillof considera a Karl Marx esencial para entender las dinámicas del mundo actual. En una entrevista en 2019, enfatizó su importancia al analizar las relaciones económicas y sociales. Por su parte, de Keynes toma la crítica a enfoques que favorecen el recorte del gasto público y promueven la intervención estatal en la economía como motor de crecimiento.

El Rol Activo del Estado

Profundizando en el pensamiento de Raúl Prebisch, Kicillof postula que el Estado debe dirigir el desarrollo industrial. A su juicio, empresas como Aluar y Techint, así como la infraestructura energética, son frutos de políticas desarrollistas que han potenciado la economía nacional.

Un Canon Económico Propiamente Argentino

Al examinar la realidad económica argentina, Kicillof articula cinco puntos clave:

1. La inflación no es únicamente resultado de la emisión monetaria.

2. El conocido “clima de negocios” no es suficiente para atraer inversiones.

3. La teoría del derrame no contribuye a una mejor distribución del ingreso.

4. La inserción internacional de Argentina debe ser activa.

5. La apertura comercial no garantiza desarrollo sostenible.

Critica Institucional y Comercio Internacional

Kicillof critica organismos internacionales como el FMI y la OMC, considerándolos obstáculos para el progreso. Desde su perspectiva, las regulaciones que imponen dificultan el crecimiento de una nación en desarrollo como Argentina. A su vez, sostiene que el comercio exterior debe estar bajo la supervisión estatal para garantizar su efectividad.

Un Paradigma Nacionalista

En su visión económica, el proteccionismo, la sustitución de importaciones y los subsidios a la industria nacional son estratégicos. Su enfoque recuerda prácticas del último mandato de Cristina Kirchner, apostando por un comercio administrado como solución eficaz para fortalecer la economía local.

Planificación y Voluntad Política

Para Kicillof, el desarrollo no ocurre de manera natural: requiere de decisión política y planificación estatal. Al incorporar elementos del marxismo y los enfoques estatistas de Keynes y Prebisch, su propuesta revitaliza el nacionalismo económico como vía para la prosperidad de Argentina.