¡Preparados para el Road Show de Franco Colapinto en Palermo!

En una emocionante previa a la celebración del automovilismo argentino, el Obelisco fue el escenario elegido para presentar el monoplaza que pilotará Franco Colapinto en una exhibición única. Este evento marca el esperado regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires tras 14 años.

El icónico Lotus E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8 y la imagen del BWT Alpine Formula One Team, fue el protagonista de una jornada llena de adrenalina en el corazón de la ciudad. Pero eso no es todo: Colapinto también manejará una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, conocido como la Flecha de Plata, que dominó las pistas en la época de Juan Manuel Fangio.

Un Evento Sin Precedentes en las Calles Porteñas

Franco Colapinto se convertirá en el primer argentino en correr un Fórmula 1 en el asfalto porteño, un momento histórico que los fanáticos del automovilismo no querrán perderse. Se prevé que el piloto realice cuatro exhibiciones a lo largo del día: la primera a las 12:45, seguida por las 14:30, 15:15 y finalizando a las 15:55 en un bus descapotable.

Un Circuito Deseado por Muchos

El circuito callejero, diseñado especialmente para este evento, abarca la avenida Del Libertador y Sinclair, atravesando Casares/Ugarteche y un tramo de la avenida Sarmiento, desde Figueroa Alcorta hasta Libertador, incluyendo el Monumento a los Españoles. Se anticipa una gran afluencia de vecinos y turistas que podrán acceder al predio desde las 9 de la mañana.

Entre Show y Automovilismo

Los organizadores han preparado un evento multidimensional. En las plazas Seeber y Sicilia se instalarán dos grandes escenarios con pantallas gigantes para que los asistentes puedan disfrutar de las exhibiciones de Colapinto desde diferentes ángulos. Además, habrá presentaciones musicales, DJs y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad comenzando a las 11.

Reglas para Disfrutar del Evento

Los asistentes deberán tener en cuenta que está prohibido acampar y realizar ventas ambulantes tanto en las plazas como en otras áreas de los Bosques de Palermo, asegurando así un ambiente agradable para todos los presentes.

“Hoy viviremos una fiesta del deporte y de nuestra ciudad junto a Franco. Este evento es un paso hacia el sueño de traer la Fórmula 1 a la ciudad más hermosa del mundo”, afirmó Jorge Macri, Jefe de Gobierno, subrayando la importancia de esta celebración para la comunidad.