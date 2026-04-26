Franco Colapinto en Buenos Aires: ¡Sigue su Road Show en vivo, minuto a minuto!

El domingo, la ciudad de Buenos Aires será el escenario de un evento único, donde el piloto argentino Franco Colapinto se presentará en un emocionante Road Show, atrayendo la atención de miles de fanáticos del automovilismo.

Franco Colapinto hará su debut en las calles de la capital argentina, no en una competencia oficial, sino en una espectacular exhibición a bordo de un Lotus de 2012 y una réplica del icónico Mercedes W196, original de Juan Manuel Fangio. Este evento, que comenzará a las 12:45, se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

Callejones de emoción y pasión en Buenos Aires

Antes de que el rugir de los motores llene las avenidas Libertador y Sarmiento, Colapinto se reunió con su equipo en Estancia Vigil, en Cardales, compartiendo un almuerzo y creando contenido para sus redes sociales mientras se prepara para el Gran Premio de Miami, programado para principios de mayo.

Una anécdota para recordar

En una conferencia de prensa previó al Road Show, el piloto no pasó por alto la situación del tráfico en la ciudad, y con humor, pidió disculpas a los porteños: “¡Están todos a las puteadas con el tránsito! Perdón a todos los vecinos de Libertador”, comentó entre risas.

Preparativos para el espectáculo

Los alrededores de la avenida del Libertador, con elementos emblemáticos como el Monumento a los Españoles y la Fan Zone, están listos para recibir a más de 500,000 personas. Este evento promete ser una verdadera fiesta automovilística, con escenarios, tribunas provisionales y kioscos para alimentos y merchandising, todo dispuesto para ofrecer una experiencia memorable a los espectadores.

Polémica en el aire

Sin embargo, la emoción del evento también ha estado acompañada de cierta controversia. La escudería Alpine lanzó un video donde Colapinto aparece cantando una parte de una canción relacionada con la guerra de Malvinas, aunque esta parte fue eliminada en la versión publicada, provocando reacciones variadas entre los aficionados.

Un vínculo entre pasado y presente

Este Road Show no solo celebra el presente de la Fórmula 1, sino que también revive la historia del automovilismo en Argentina. El sonido de los potentes motores V8 atmosféricos resonará nuevamente en Buenos Aires, dando lugar a un evento que une generaciones y reafirma la pasión por la categoría reina del automovilismo mundial.

Hoy, el asfalto de Palermo se convertirá en un escenario donde la historia y la modernidad se encuentran, consolidando la participación de Colapinto en la Fórmula 1 y preparándose para un futuro lleno de promesas en el Gran Premio de Miami.