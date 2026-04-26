Starmer: La mayoría de los diputados laboristas apoyan su liderazgo a pesar de la polémica con Mandelson

A pesar de la creciente presión interna, el líder laborista se muestra optimista sobre su futuro y el de su partido.

El líder del Partido Laborista del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró que cuenta con el respaldo de la “gran mayoría” de sus colegas a pesar de las críticas y llamados a su renuncia. En una entrevista con The Sunday Times, enfatizó que, aunque hay un “debate constante”, la gran parte de sus compañeros está comprometida con los objetivos del partido.

El Apoyo Silencioso de los Laboristas

Starmer destacó que muchos dentro del partido son leales y quieren trabajar sin hacer ruido. “No escuchamos a quienes están satisfechos con estar en el poder, pero son la mayoría en el partido parlamentario”, expresó.

Controversia por la Designación de Mandelson

La situación se complica ante la controversia por la reciente designación de Peter Mandelson como embajador en Washington. A pesar de las recomendaciones en contra de su seguridad, Starmer se mantiene firme en que el partido, bajo su liderazgo, está en condiciones de ganar las próximas elecciones generales. “No hemos esperado 14 años para ser electos y no vamos a desaprovechar esta oportunidad”, añadió.

Preparativos para Interrogatorios en el Parlamento

Este martes, Morgan McSweeney, exjefe de gabinete de Starmer, deberá comparecer ante el comité de asuntos exteriores para abordar temas relacionados con la controversia de Mandelson. McSweeney, quien renunció por su papel en esta designación, se enfrenta a una serie de preguntas difíciles. La situación se complica aún más con declaraciones de Olly Robbins, exfuncionario superior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien afirmó que había una “atmosfera de presión” para otorgar la acreditación a Mandelson.

Impacto en la Opinión Pública

En medio de estos desafíos, el Secretario Jefe del Primer Ministro, Darren Jones, defendió la posición del gobierno, sugiriendo que la oposición está utilizando este asunto como una distracción antes de las elecciones de mayo. Jones sugirió que las preocupaciones de los ciudadanos actualmente están más centradas en el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre sus facturas de energía y que el enfoque en Mandelson no resuena en las conversaciones diarias.

El líder del Laborismo se prepara para afrontar estos retos en un momento crucial, manteniendo la expectativa de que el partido pueda retomar un camino de éxito en las urnas.