Médanos: Presentan estudio geotécnico a los vecinos

El informe presentado por expertos revela detalles cruciales sobre la situación del cerro Hermitte y las implicaciones para los vecinos de la zona.

Recientemente, el municipio llevó a cabo una presentación sobre los hallazgos del estudio geotécnico realizado tras el deslizamiento del cerro Hermitte, un evento natural que ha suscitado preocupación entre los residentes del barrio Médanos. Este informe, confeccionado por un equipo de ingenieros y geólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), ofrece un diagnóstico detallado acerca de la condición del área afectada.

Un Encuentro Clave en la UNPSJB

El evento se llevó a cabo en el Aula 200 de la UNPSJB y reunió a destacados funcionarios, incluyendo al intendente Othar Macharashvili, representantes de la Agencia Comodoro Conocimiento, y técnicos especializados. Este encuentro permitió a los vecinos del barrio Médanos recibir información de primera mano sobre el análisis técnico que evalúa la seguridad de su territorio.

Resultados del Análisis Geotécnico

El estudio geotécnico incluyó diversas técnicas como observaciones en campo, relevamientos aéreos con drones y perforaciones exploratorias. Estos métodos han proporcionado una visión integral del comportamiento del subsuelo en la zona. Se identificó una superficie potencial de deslizamiento a aproximadamente 19 metros de profundidad, con un volumen de material inestable estimado en al menos 3,5 millones de metros cúbicos.

Comunicación y Transparencia con los Vecinos

Fernando Ostoich, secretario de Infraestructura, destacó la importancia de informar a los residentes sobre los detalles del estudio. “La idea fue que los vecinos conozcan a fondo la magnitud del trabajo realizado y las decisiones que debemos tomar”, explicó. Durante la reunión, los habitantes del barrio también compartieron sus preocupaciones, lo que permitió una interacción constructiva.

Colaboración con Expertos en la Materia

Para avanzar en la solución de esta problemática, el municipio está convocando a especialistas con experiencia previa en proyectos similares. Entre ellos se encuentra la empresa IATASA, conocida por su trabajo en el cerro Chenque, lo que brinda confianza para abordar la situación actual de manera eficiente. La presencia de estos expertos será fundamental para realizar estudios adicionales que permitirán elaborar planes de trabajo adecuados.

Planificación y Próximos Pasos

Este semana es crucial para el desarrollo de una hoja de ruta que contemple los hitos necesarios para asegurar la seguridad de los vecinos. Ostoich enfatizó la necesidad de cumplir con plazos claros y de mantener a la comunidad informada sobre el progreso de las acciones a tomar. “Es nuestra responsabilidad ofrecer respuestas rápidas y efectivas”, concluyó.