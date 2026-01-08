Meta presenta novedades en las gafas Ray-Ban Display y lanza pulsera inteligente

Meta Revoluciona la Realidad Aumentada con Nuevas Funciones y Dispositivos Innovadores

En el marco del CES 2026 en Las Vegas, Meta desvela sus avances más recientes en tecnología de realidad aumentada y nuevos dispositivos que prometen cambiar la forma en la que interactuamos con el mundo digital.

Novedades Destacadas de las Gafas Ray-Ban Display

Meta ha presentado emocionantes actualizaciones para sus gafas inteligentes Ray-Ban Display, incluyendo un teleprompter personal que facilita presentaciones y grabaciones. Otra función innovadora permite a los usuarios “escribir en el aire” mediante un sistema de control gestual, eliminando la necesidad de pantallas externas.

Interacciones Más Naturales con la Pulsera Meta Neural Band

Además de las mejoras en las gafas, Meta ha introducido la pulsera Meta Neural Band, que utiliza tecnología de electromiografía (EMG) para permitir la escritura a través de movimientos musculares. Esta innovación busca que los dispositivos portátiles sean una extensión natural del usuario, mejorando así la experiencia de interacción con la tecnología.

Demanda que Supera Expectativas

A pesar de estas noticias prometedoras, Meta anunció un retraso en el lanzamiento internacional de las gafas, inicialmente programado para mercados como el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. La compañía ha decidido priorizar la venta en Estados Unidos debido a la alta demanda y la limitada disponibilidad de inventario.

Meta presentó su nueva pulsera inteligente y sumó nuevas funciones a las Ray-Ban Display.

Un Futuro Prometedor para la Realidad Aumentada

Desde su lanzamiento en septiembre, las Ray-Ban Display han captado un gran interés por su combinación de diseño clásico y avanzada funcionalidad en realidad aumentada. Los usuarios ahora pueden tomar fotos, transmitir contenido en vivo y utilizar herramientas novedosas para mejorar su experiencia.

Meta ha definido este dispositivo como un «primer producto de su tipo», y se compromete a aumentar la producción para facilitar su llegada a otros mercados. Con esta estrategia, la compañía espera que las Ray-Ban Display sean una parte esencial de nuestra vida diaria, con la ambición de que algún día puedan reemplazar al celular como el dispositivo principal.