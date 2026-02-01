Mirtha Legrand: Emotivo cierre de su último programa en Mar del Plata

La Televisión Abierta Enfrenta Su Peor Enero en 22 Años

El último sábado de enero mostró un panorama desalentador para la televisión abierta argentina, con cifras históricas de baja audiencia que marcan un desafío para los canales.

Cifras que Marcan Historia Este enero ha sido el más bajo en términos de encendido desde hace 22 años, según los datos de Kantar Ibope Media. A pesar de contar con figuras icónicas como Mirtha Legrand, Iván de Pineda y Wanda Nara, las pantallas no han logrado atraer a un número significativo de espectadores.

Emotiva Despedida de Mirtha Legrand El 31 de enero, Mirtha Legrand cerró su temporada de verano en La Noche de Mirtha con una emotiva despedida desde el hotel Costa Galana en Mar del Plata. A días de cumplir 99 años, la conductora se mostró agradecida con su público y su equipo, pero su programa quedó en segundo lugar con un promedio de solo 3,6 puntos, un leve incremento respecto a la semana pasada.

MasterChef Celebrity Domina la Escena Una vez más, el especial de MasterChef Celebrity se posicionó en el primer lugar, logrando 4,9 puntos. Este compendio de lo mejor de la semana, presentado por Wanda Nara, se consolidó como el programa más visto del mes, reafirmando su poder de atracción.

El Ranking de la Televisión del Sábado En el tercer puesto, Cine 13 presentó la película Grandes Espías: Misión Italia, alcanzando 3,3 puntos. Le siguió Escape Perfecto de Telefe, liderado por Iván de Pineda, que obtuvo 3,2 puntos. El top five se completó con una repetición de La Familia Ingalls, con 3,1 puntos.

Resultados por Canal En América, Pasión de Sábado promedió 1,3, mientras que Implacables en Elnueve alcanzó 1,1 puntos. En la Televisión Pública, Se Siente Argentina III lideró con 1,4 puntos, y en Net TV, Cine Club cerró con 0,5. Por su parte, Bravo terminó con un promedio de 0, marcando la pauta de una jornada complicada para varios canales.

Competencia en Disminución El Trece logró superar a Telefe con un promedio de 3,1 frente a 3, lo que indica una leve mejora en la competencia. Sin embargo, números bastante bajos continúan acechando a ambos canales, que buscarán reinventarse y atraer más espectadores ante una situación crítica en el encendido.