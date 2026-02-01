Cavallo alerta sobre la economía y el consumo actual

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, comparte su visión sobre la actual situación económica de Argentina, destacando el descenso del riesgo país y planteando medidas audaces para enfrentar la recesión.

El exministro Domingo Cavallo ha realizado un análisis profundo de la economía nacional, celebrando la reciente disminución del riesgo país. Sin embargo, advierte que esta baja no debe llevar a la complacencia, ya que es crucial enfrentar la recesión que afecta al mercado interno. En su blog, insiste en la necesidad de reactivar la economía de manera efectiva para el 2026 y propone reconocer al dólar como moneda de curso legal.

Desafíos y Oportunidades en la Economía Argentina

Según Cavallo, aunque la reducción del riesgo país es una señal positiva, existe el peligro de que esta calma cambiaria enmascare un entorno recesivo en sectores productivos. Resaltó la importancia de que el nuevo gobierno, liderado por Javier Milei, no utilice el optimismo actual como un fin en sí mismo, advirtiendo sobre su posible falta de sostenibilidad.

Política de Reservas y Superávit Fiscal

El exfuncionario considera que la acumulación de reservas por parte del Banco Central es un paso favorable para que Argentina retorne a los mercados internacionales de crédito. Sin embargo, enfatizó que solo podrá funcionar si se generan superávits fiscales primarios. «Es fundamental que el Tesoro Nacional y las provincias tengan un superávit para cumplir con sus deudas sin afectar las reservas», afirmó.

El Impacto de las Tasas de Interés y el Cepo Cambiario

Cavallo también subrayó los riesgos que conlleva mantener tasas de interés elevadas en pesos, vinculándolas a la persistencia del cepo cambiario. En este contexto, propone eliminar las restricciones cambiarias y formalizar al dólar como moneda de curso legal. Sugiere, además, derogar la ley penal cambiaria y liberar la intermediación financiera.

Reformas Necesarias para potenciar la Competitividad

El economista argumenta que una reforma financiera y cambiaria tiene el potencial de aumentar la competitividad más rápidamente que una reforma laboral en un entorno recesivo. En su análisis, destaca: «La reforma debe priorizarse sobre otras medidas estructurales para lograr una estabilización económica efectiva».

Propuestas para un Sistema Cambiario Efectivo

Cavallo propone que la normativa que regule el sistema cambiario y financiero simple y eficientemente debe incluir la eliminación de impuestos a las transacciones financieras, prohibiendo a provincias y municipios imponer tributos que afecten la relación entre tasas de interés activas y pasivas. Esto se plantea como una medida crucial para minimizar el impacto negativo en la economía.