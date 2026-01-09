Morgan Stanley pide a la SEC un ETF de Ethereum con opción de staking

Morgan Stanley Revoluciona el Mercado Cripto con un Innovador ETF de Ethereum

Morgan Stanley ha solicitado a la SEC el lanzamiento de un ETF de Ethereum que incorpora la opción de staking, marcando una evolución significativa en la oferta de productos financieros digitales.

Morgan Stanley ha presentado una propuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para lanzar un ETF que no solo se expone a Ethereum, sino que también ofrece recompensas a través del staking.

El banco de inversión ha completado un formulario S-1 para establecer el Morgan Stanley Ethereum Trust que buscará adquirir y almacenar Ether (ETH) al contado, replicando su precio en el mercado y generando ingresos a través del staking.

Este enfoque se distingue de otros productos similares, ya que ofrece un rendimiento adicional en un marco regulado, transformando la oferta actual de ETFs de criptomonedas.

Un Lanzamiento Estratégico en el Espacio Cripto

La solicitud de Morgan Stanley llega solo un día después de que el banco solicitara la aprobación de ETFs vinculados a Bitcoin y Solana, destacando su interés en diversificar su participación en el ámbito cripto.

El documento presentado especifica que el fondo no tiene como objetivo «vender Ether especulativamente» para generar ganancias. En cambio, utilizará proveedores externos de servicios de staking para asegurar un rendimiento pasivo para sus inversores.

Ventajas del Staking para Inversores

Este nuevo ETF representa una opción atractiva para instituciones que desean exposición directa al precio de ETH, junto con ingresos adicionales provenientes de la validación de transacciones en la red de Ethereum.

Los ETFs de ETH al contado ya gestionan cerca de 20,000 millones de dólares en Estados Unidos, y la posibilidad de staking podría atraer a inversionistas que buscan diversificación y rentabilidad sin el manejo de la infraestructura técnica.

Morgan Stanley, que cuenta con más de 1.7 billones de dólares en activos bajo gestión, se posiciona como líder en la evolución hacia un sistema financiero más inclusivo y digital.