Nacional acepta la oferta: Hinestroza se une a Boca

Finalmente, la novela del verano llega a su fin. Marino Hinestroza se convierte en nuevo jugador de Boca tras el acuerdo entre clubes.

Atlético Nacional da Luz Verde a la Transferencia

Después de varias semanas de negociaciones, Atlético Nacional ha aceptado la última oferta presentada por Boca Juniors, que ascendía a cinco millones de dólares por la totalidad del pase de Marino Hinestroza. Además, el club colombiano se asegurará un 20% en caso de una futura venta del delantero.

El Futuro de Hinestroza en Boca Juniors

A pesar de los últimos contratiempos que llevaron a Atlético Nacional a marginar al jugador temporalmente, la situación se ha resuelto satisfactoriamente. La operación ahora se encuentra en su fase final, a la espera de la presentación de la documentación oficial.

Próximos Pasos para el Delantero Colombiano

Una vez que se completen los trámites burocráticos, Hinestroza, de 23 años, volará a Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, que se extenderá hasta 2030. Posteriormente, se integrará al plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Trayectoria del Delantero en Atlético Nacional

Hinestroza ha tenido una destacada carrera en el club verdolaga, donde disputó 84 partidos, anotando 11 goles y brindando 14 asistencias, además de conquistar cuatro títulos en su paso por el equipo.