Nicolás Borra: ‘Buscamos reducir el riesgo país a 400 puntos para competir en la región’

Con un ambiente económico que empieza a mostrar señales optimistas, el riesgo país disminuye y las oportunidades de financiamiento se expanden en el mercado argentino.

En un reciente análisis, el experto Nicolás Borra reveló que la rueda financiera en Argentina está girando a favor, impulsada por un contexto positivo tanto local como internacional. Este cambio, que se hace notar en los números del riesgo país, genera expectativas alentadoras.

Descenso del Riesgo País: Un Umbral Crucial

De acuerdo a la información proporcionada, el riesgo país ha bajado notablemente, acercándose a un umbral psicológico importante. “El índice se aproxima a los 500 puntos”, destacó Borra en Canal E, subrayando también la proliferación de bonos en dólares y la caída de sus tasas de rendimiento.

Impacto de las Decisiones Internacionales

Las declaraciones del expresidente Donald Trump sobre la posible tasa de interés cercana al 1% de la Reserva Federal han influido positivamente en la reducción del riesgo país. “Esto ha generado un alivio significativo”, comentó el analista.

Riesgo País y Bonos: Tendencias a la Vista

El índice de riesgo país se ubicó la semana pasada en niveles no vistos desde 2018, con una tendencia que podría continuar a la baja. “Actualmente estamos en aproximadamente 514 puntos. Lo ideal sería llegar a unos 400 puntos para alinearnos con el promedio regional”, explicó Borra.

La Influencia del Banco Central

El desempeño del Banco Central será crucial en esta senda. Borra mencionó que durante enero, generalmente un mes complicado, se lograron acumular cerca de mil millones de dólares en reservas, lo que plantea una imagen optimista. Sin embargo, también advirtió que las obligaciones financieras para este año rondan los 17.000 millones de dólares, lo que requerirá negociaciones estratégicas.

Financiamiento Corporativo y Oportunidades de Inversión

La disminución del riesgo país representa una luz verde para las empresas en búsqueda de financiación. «A medida que el riesgo baja, las tasas de interés que necesitan pagar las empresas también disminuyen», aseguró Borra, destacando un aumento en la actividad económica gracias a las inversiones del RIGI, que atraerán nuevas empresas al mercado argentino.

Metales Preciosos: Refugio y Oportunidades

Para Borra, los metales preciosos como el oro, la plata y el cobre emergen como refugios de valor ante la depreciación del dólar. “Estados Unidos está optando por una estrategia que conocemos bien en Argentina: licuar deuda a través de la depreciación de su moneda”, enfatizó, aunque recomendó prudencia ante la incertidumbre del contexto global.

Calma Cambiaria y un Futuro Estructural

Finalmente, el analista predijo una estabilidad en el mercado cambiario argentino. “Estamos ante una Pax cambiaria”, afirmó, sustentada en la estacionalidad y la baja actividad económica. También enfatizó el papel del sector agropecuario, proyectando una transformación estructural que posicionará a Argentina como un país petrolero en el futuro cercano, relegando al campo a un segundo plano.