Pemex destina 30 mil millones a proveedores en un plan de pago a ocho años

La empresa estatal Petróleos Mexicanos enfrenta una situación compleja en el ámbito financiero, con cifras que subrayan tanto su carga como sus esfuerzos de reducción de deuda.

Deuda Total y Reducción Significativa

Al cierre de septiembre de 2025, la deuda de Pemex alcanzó los 1,843.5 mil millones de pesos (aproximadamente 100.3 mil millones de dólares), lo que representa una disminución del 6.8% comparado con el año anterior.

Acuerdos Modificatorios con Proveedores

En un formulario 6-K presentado ante la SEC el 15 de diciembre de 2025, Pemex reveló que ha establecido acuerdos modificatorios con proveedores y contratistas, permitiendo extender los plazos de pago de los saldos acumulados hasta ocho años.

Estrategia de Pago y Abonos Trimestrales

La estrategia de la empresa incluye abonos trimestrales que engloban intereses y capital, sumando un total de 29,236 millones de pesos hasta el 31 de octubre de 2025.

Proyecciones de Pago a Corto Plazo

De la deuda reportada al 30 de septiembre de 2025, el 51.9% se debe liquidar en los próximos tres años, lo cual representa aproximadamente 957.4 mil millones de pesos (USD 52.1 mil millones). Este pago acarreará una presión considerable sobre las finanzas de Pemex entre 2026 y 2028.

Factores de Riesgo para la Viabilidad Financiera

La capacidad de pago de la compañía depende de diversos factores, incluyendo flujos de operación, aportaciones de capital del gobierno, líneas de crédito y opciones de refinanciamiento. Pemex también ha señalado que las depreciaciones del peso mexicano y dificultades en el acceso a recursos podrían aumentar su deuda o afectar su estabilidad financiera.

Apoyo Gubernamental y Nuevas Contrataciones de Deuda

El gobierno mexicano ha respaldado a Pemex con aportaciones que han ayudado en la atención de su deuda. En 2025, se autorizó a la empresa garantizar hasta 245.4 mil millones de pesos en deuda neta a través de mercados tanto nacionales como internacionales.

