Roban Millones en Nueva Estación de Servicio de Trelew

Título: Asalto Millonario en Trelew: Delincuentes Hacen Boquete en Estación de Servicio

Bajada: La madrugada del viernes vivió un nuevo episodio de inseguridad en Trelew, donde un grupo de delincuentes perpetró un audaz robo en una estación de servicio, llevándose millones en efectivo.

En un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Trelew, un grupo de al menos tres delincuentes irrumpió en la estación de servicio “Puma” situada en la avenida Hipólito Yrigoyen en la zona sur, frente al complejo de 252 Viviendas. La acción delictiva se llevó a cabo en la madrugada del viernes, momento en el que los ladrones realizaron un boquete en el techo para acceder a la oficina donde estaba guardado el dinero.

Un Robo Planificado

Fuentes policiales indican que los delincuentes sustrajeron entre 4 y 5 millones de pesos en efectivo. Se sospecha que el robo fue facilitado por un posible “entregador”, ya que el empleado que estaba en el lugar durante el hecho se encuentra bajo la mirada de las autoridades. Mientras el playero atendía, los asaltantes actuaron con sigilo para ejecutar su plan.

Investigación en Curso

Las cámaras de seguridad cercanas al lugar registraron la presencia de un automóvil oscuro, que las autoridades consideran fundamental para dar con los responsables del asalto. La búsqueda del vehículo se intensificó, aunque hasta el momento no hay información oficial que difunda avances en la investigación.

Antecedentes de Inseguridad

Este robo se suma a una serie de asaltos domiciliarios ocurridos en la ciudad en los últimos días. Sin embargo, las fuerzas de seguridad se han mostrado cautelosas al brindar información sobre otros incidentes relacionados, enfatizando la necesidad de priorizar la investigación del caso de la estación de servicio.

La Estación de Servicio y Su Historia

La estación de servicio “Puma”, inaugurada el año pasado, es de propiedad de un abogado y ha sido escenario de este impactante suceso que refleja la creciente preocupación por la seguridad en la ciudad. La rapidez y audacia de los delincuentes dejaron a la comunidad alarmada y con la incógnita de cómo lograr una mayor protección.