Se Filtra el Guion Original de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ Tras Años de Misterio

La inesperada muerte de Chadwick Boseman cambió radicalmente el destino de la secuela de «Black Panther». A continuación, exploramos cómo Marvel Studios se adaptó a esta dura pérdida y el guion original que nunca se realizó.

Chadwick Boseman: Un Legado que Marcó un Antes y un Después

Chadwick Boseman falleció a los 43 años, dejando un vacío enorme en la franquicia de Marvel. Su pérdida impactó tanto a sus colegas como a los fans, obligando al director Ryan Coogler a reescribir el guion de «Black Panther: Wakanda Forever» desde cero.

El Guion Original: «Ritual de los 8»

En una reciente entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Coogler compartió detalles sobre el guion desechado, que se centraba en el “Ritual de los 8”. Este rito esencial para los príncipes de Wakanda incluía una conexión profunda entre padre e hijo, con el rey regresando de su desaparición tras el chasquido de Thanos.

Un Viaje Emocional y un Conflicto Inminente

Durante este periodo de ocho días, el joven Toussaint planteaba preguntas cruciales a su padre, T’Challa, mientras Namor amenazaba a Wakanda. Este conflicto dramático iba más allá de la acción; pulía las emociones de un padre que regresa a casa, pero con un hijo que ya es un niño, lleno de dudas y resentimientos.

El Desenlace y la Nueva Dirección de la Historia

A pesar de que el guion de 180 páginas nunca vio la luz, Coogler mostró su contenido a Boseman, buscando su opinión. Sin embargo, el estado de salud del actor había deteriorado y la filmación no pudo llevarse a cabo.

Un Nuevo Comienzo para Wakanda

Con la muerte de Boseman, el equipo de Marvel redefinió la trama, otorgando a Shuri el papel de nueva portadora del manto de Pantera Negra. Esta decisión abrió las puertas a una narrativa renovada sobre herencia e identidad en el contexto de Wakanda.

La Trama en «Wakanda Forever»

La historia ahora se centra en la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright) y otros personajes que luchan para proteger su nación. Enfrentando los desafíos externos, los héroes deben encontrar su lugar en un mundo que ha cambiado irreversiblemente tras la muerte del rey T’Challa.

Un Nuevo Villano y Nuevos Aliados

Tenoch Huerta brilla como Namor, rey de una nación submarina, mientras que otros personajes como Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) se unen para forjar un futuro esperanzador para Wakanda.

El Legado de Chadwick Boseman

Boseman ya había dejado su huella en la pantalla con actuaciones memorables en «Avengers: Infinity War» y «Avengers: Endgame». Su legado sigue vivo, marcando su influencia en la cultura contemporánea y en sus últimos proyectos cinematográficos.

La Promesa de un Futuro Creativo

Coogler remarcó que el guion original representaba el potencial artístico que esperaba desarrollar junto a Boseman, un talento cuya chispa se apagó demasiado pronto. La película, ahora reimaginada, se abre a nuevas posibilidades mientras rinde homenaje a su legado.