Trump Llama a Empresas para Impulsar la Industria Petrolera de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reunirse la próxima semana con líderes del sector energético en la Casa Blanca. El objetivo es contar con el apoyo de empresas occidentales para la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela.

Fuentes cercanas al evento indican que la reunión podría llevarse a cabo el jueves, con la participación de Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum. Aunque la fecha aún está por confirmarse, se menciona que el secretario de Estado, Marco Rubio, también podría unirse a la discusión.

Una estrategia para asegurar los recursos venezolanos

Estas conversaciones reflejan la preocupación de Trump por garantizar las vastas reservas petroleras de Venezuela como una fuente significativa de ingresos y como una forma de ampliar la influencia energética de Estados Unidos. Esto ocurre poco después de una operación militar que resultó en la captura del líder Nicolás Maduro.

Cautela en el sector energético

A pesar del interés, varias empresas petroleras están siendo cautelosas respecto a la inversión en Venezuela. Necesitarían garantías de seguridad física y financiera antes de dedicar miles de millones de dólares a la rehabilitación de sus infraestructuras petroleras envejecidas. Anteriormente, Exxon Mobil y ConocoPhillips se retiraron del país tras la nacionalización de sus activos en la década de 2000, mientras que Chevron continúa operando con una licencia especial.

Producción actual y necesidades de inversión

Actualmente, Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, muy por debajo de los niveles históricos de los años 70. Para mantener esta producción, se estima que se necesitarán inversiones superiores a 53.000 millones de dólares en los próximos 15 años, según analistas de Rystad Energy.

Próximos pasos y retos

Wright también se reunirá con ejecutivos de grandes compañías durante la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs, programada para el miércoles en Miami. Representantes de Chevron y ConocoPhillips, entre otros, participarán de este evento. Sin embargo, sus preocupaciones sobre la estabilidad política en Venezuela y la seguridad de sus operaciones siguen siendo un obstáculo.

En el contexto actual, las reuniones entre empresas pueden ser interpretadas como un respaldo a las iniciativas de Trump para revitalizar el sector petrolero venezolano, lo que genera un debate sobre la legalidad y el compromiso con las normativas antimonopolio de EE.UU.