«Trump: ‘No necesito leyes internacionales, solo mi propia moralidad’”

En una reciente entrevista, Donald Trump afirmó que no necesita de la ley internacional y que su autoridad como presidente de EE. UU. depende únicamente de su moral personal. Las declaraciones han provocado un intenso debate sobre la política exterior de su administración.

Un Poder Sin Límites

Durante una conversación con el New York Times, Trump reveló que «la única restricción» a su poder se encuentra en «mi propia moralidad y mi propia mente». Aseguró que no tiene la intención de causar daño, aunque admitió que su administración tiene ciertas obligaciones hacia la ley internacional, dependiendo de cómo se defina esta.

Intereses Estratégicos en Groenlandia

El expresidente también abordó el interés de su administración en Groenlandia, donde se están evaluando diversas opciones para adquirir control. «La propiedad es muy importante», subrayó, resaltando cómo ese control es fundamental para el éxito, en contraposición a simplemente firmar un tratado o un contrato de arrendamiento.

Opiniones sobre Maduro y la Seguridad Nacional

Respecto a la situación en Venezuela, Trump defendió la decisión de destituir a Nicolás Maduro, argumentando que su administración estaba actuando frente a una amenaza real. Reiteró su afirmación de que Maduro había enviado miembros de pandillas a EE. UU., justificando así las acciones militares estadounidenses.

Relaciones Internacionales bajo Tensión

En relación a la posibilidad de que China se apodere de Taiwán, Trump expresó cierto optimismo, señalando que había comunicado al presidente chino Xi Jinping su descontento con tal acción. Sin embargo, mencionó que podría haber cambios si un nuevo presidente ocupase el cargo en el futuro.

Tratados de Control de Armas y el Futuro Global

Sobre el tratado de armas entre EE. UU. y Rusia, que está por expirar, Trump mostró desinterés, sugiriendo que un nuevo acuerdo sería más ventajoso, y abogó por incluir a China en futuros tratados.

Tensiones Internas y Diplomacia Internacional

La entrevista llega en un contexto de creciente tensión interna en EE. UU. tras el tiroteo de una mujer por parte de ICE en Minneapolis, lo que ha desatado intensas protestas, además de una creciente fricción con aliados europeos debido al potencial control estadounidense sobre Groenlandia.