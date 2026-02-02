Valiente padre es baleado al defender a su hijo de siete motochorros

Un impactante acto de valentía tuvo lugar en González Catán, donde un padre desafió a un grupo de delincuentes armados para salvar a su hijo y a su amigo en pleno ataque. La brutalidad del asalto fue capturada por una cámara de seguridad, arrojando luz sobre la creciente ola de violencia en la región.

En una noche del sábado, un grupo de siete motochorros atacó a dos adolescentes que conversaban en la vereda del barrio Padre Mario, en La Matanza. Armados y decididos, los delincuentes rodearon a los jóvenes, quienes decidieron entregar sus bicicletas sin resistencia ante la amenaza inminente.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el padre de uno de los chicos, al escuchar los motores de las motos, salió de su casa empuñando un caño y corrió hacia el enfrentamiento. En un acto de desesperación, golpeó a uno de los atacantes y empujó a otros dos, logrando desestabilizar a los delincuentes.

Un Enfrentamiento Peligroso

Desafiando el peligro, los asaltantes regresaron a sus motocicletas para escapar con las bicicletas robadas. En el momento de huir, uno de ellos disparó cuatro veces hacia el padre y los adolescentes. Afortunadamente, ninguna de las balas hizo blanco, pero el riesgo estuvo presente en cada segundo.

Testimonio de un Padre Desesperado

El padre describió su reacción al ver que su hijo era golpeado con un arma: «Temía que después de los golpes vinieran los tiros», expresó en una entrevista. Su hijo, afectado por el impacto de la violencia, quedó en estado de shock y lamentó la pérdida de la bicicleta que había adquirido con sus propios ahorros.

Buscar Justicia

Los siete delincuentes siguen en fuga, mientras la Policía Bonaerense intensifica su búsqueda. Las imágenes de la cámara de seguridad son clave en la investigación, que también contempla el análisis de testimonios de vecinos que pudieron presenciar la escena.

Este incidente ha puesto de manifiesto la creciente violencia que enfrentan los ciudadanos en el conurbano bonaerense, dejando claro que el peligro acecha incluso en los momentos más cotidianos.