Web3 en crisis: aumentan fraudes y robos millonarios en criptomonedas

Web3 Sufre Impactantes Pérdidas por Fraudes y Hackeos en 2026

Durante el primer trimestre de 2026, el ecosistema Web3 experimentó pérdidas superiores a los 464 millones de dólares, desnudando una alarmante tendencia en fraudes y ataques digitales.





Según un informe de Hacken, el sector de las criptomonedas enfrenta un desafío creciente, con un aumento notable en el phishing y ataques de ingeniería social que representan pérdidas exorbitantes para los usuarios.

Los Detalles de la Crisis Financiera

Más de 40 incidentes de seguridad fueron reportados entre enero y marzo de este año, resultando en pérdidas que rondan los 464.5 millones de dólares. Este escenario refleja una problemática persistente en el ámbito cripto, caracterizada por ataques más frecuentes, aunque menores en escala.

El Auge del Phishing

El sector ha visto un predomino del phishing y ataques de ingeniería social, que causaron solo en este periodo aproximadamente 306 millones de dólares en pérdidas. Un caso destacado fue el robo relacionado con billeteras de hardware, que por sí solo originó pérdidas cercanas a 282 millones de dólares.

Evolución de las Estrategias de Ataque

Los atacantes están cambiando su enfoque, centrándose menos en fallas técnicas y más en el engaño directo a los usuarios. Mientras que los exploits de contratos inteligentes causaron pérdidas de 86 millones de dólares, la mayoría de las pérdidas se produjo a través de técnicas de manipulación humana.

Fallos en Seguridad y Proyectos Auditados

Los problemas de acceso, incluyendo filtraciones de claves y fallas de servicios en la nube, sumaron pérdidas de alrededor de 71.9 millones de dólares. Sorprendentemente, varias plataformas auditadas también experimentaron problemas significativos, lo que plantea la interrogante sobre la efectividad de las auditorías actuales para mitigar los riesgos asociados a errores humanos.

La industria se enfrenta ahora a la necesidad imperiosa de mejorar no solo su seguridad técnica, sino también los procesos internos, la capacitación de usuarios, y los sistemas de monitoreo continuo.

Regulaciones en Crecimiento

A medida que la preocupación sobre la seguridad se intensifica, reguladores de diversas jurisdicciones están implementando nuevas normativas. Iniciativas como la MiCA en Europa y las regulaciones en Dubái y Singapur buscan optimizar la respuesta ante incidentes y elevar los estándares de seguridad en el ámbito de las criptomonedas.