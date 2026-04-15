Luis Caputo llega a Washington para negociar 1.000 millones de dólares con el FMI

En medio de un panorama fiscal complicado, el ministro de Economía Luis Caputo viaja hoy a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional. Su objetivo: obtener la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, que permitiría acceder a un crucial desembolso de 1.000 millones de dólares.

Incremento de Ingresos y Reuniones Clave

Caputo, acompañado por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se reunirá con figuras clave del FMI y el Banco Mundial. En contexto, el Gobierno argentino busca obtener una dispensa debido al incumplimiento en la acumulación de reservas. Según fuentes del gobierno, los objetivos para el primer trimestre abarcan mantener el superávit fiscal y acumular reservas netas.

Diálogo Crucial con Kristalina Georgieva

El ministro tiene programada una reunión con Kristalina Georgieva, directora del FMI, para discutir la posibilidad de liberar el financiamiento. Además, participará en encuentros con Ajay Banga del Banco Mundial y otros importantes líderes regionales.

Perspectivas Desalentadoras del FMI

Estas negociaciones se producen en un contexto donde el FMI recortó recientemente las proyecciones de crecimiento para Argentina, estimando una disminución del PBI a un 3,5% para 2026, mientras que la inflación se prevé que alcance un 30,5%. Este nuevo pronóstico marca un aumento significativo en comparación con las estimaciones previas.

Reacciones del Gobierno

En un discurso reciente, el presidente Javier Milei aseguró que “la inflación va a derrumbarse” y que la economía regresará a su trayectoria de crecimiento previo. A pesar de la incertidumbre, Milei se muestra optimista respecto a la recuperación económica y un eventual repunte del crédito en el país.

Detalles sobre la Inflación Actual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de marzo fue del 3,4%, acumulando un 9,4% en el primer trimestre. Entre los sectores que más aumentaron se encuentran educación y transporte, con crecimientos del 12,1% y 4,1% respectivamente.

Kristalina Georgieva, directora del FMI

El Asunto de las Reservas

Al abordar el déficit acumulado en reservas, que se sitúa en 11.000 millones de dólares por debajo de lo acordado, el ministro Caputo buscará que el organismo internacional no extienda restricciones rigorosas sobre el financiamiento necesario para estabilizar la economía.

Preparativos para el G20

Caputo también asistirá a la reunión de Ministros del G20, donde se abordarán temas de importancia global como la educación financiera y el estado de la economía internacional. Este foro representa una gran oportunidad para captar apoyo internacional en un contexto de crisis interna.