Bitcoin podría alcanzar los 200,000 dólares: Predicciones del fundador de Binance

El líder del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, ha hecho una predicción sorprendente sobre el futuro de Bitcoin, sugiriendo que su precio alcanzará los 200.000 dólares, una cifra que considera inevitable.

Un futuro brillante para Bitcoin

En una reciente sesión de preguntas y respuestas vía Binance Square, Zhao compartió su visión a largo plazo sobre Bitcoin (BTC), afirmando que su ascenso a 200.000 dólares es más que una posibilidad; es un destino inevitable.

Factores clave que impulsan el crecimiento

Zhao destacó varios elementos que podrían allanar el camino hacia esta cifra: la oferta limitada de Bitcoin, una creciente adopción institucional y un renovado interés por parte de los inversores minoristas. Estos aspectos crean un entorno propicio para que el activo digital alcance su próximo hito histórico.

El ciclo de las criptomonedas

A pesar de la actual volatilidad del mercado, el fundador de Binance considera que la tendencia estructural de Bitcoin es claramente alcista. Recordó que en el pasado, muchos analistas dudaban que Bitcoin pudiera superar los 20.000 dólares, y sin embargo, llegó a los 69.000 en 2021 y superó los 120.000 en 2025.

Precauciones en un mercado volátil

Durante su intervención, Zhao también alertó sobre los peligros del apalancamiento, especialmente para los nuevos inversores. «El mercado puede cambiar en cuestión de horas, arriesgando la liquidación de posiciones», enfatizó. Por ello, recomendó mantener una estrategia a largo plazo y evitar la especulación desmedida.

El papel único de Bitcoin

En lo que respecta a las altcoins, Zhao mostró una actitud más cautelosa, indicando que muchas de ellas enfrentan ciclos de auge y caída difíciles de prever, y que no todas lograrán estabilidad. Sin embargo, subrayó que Bitcoin conserva un rol singular como reserva digital de valor, similar al oro, cuya legitimidad se afianza con cada ola de adopción institucional.