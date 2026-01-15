Boca en su primer amistoso de 2026: Travesaño, penal fallido y abucheos a Falcao

Boca Juniors abre la temporada 2026 con un amistoso en casa frente a los colombianos de Millonarios, mientras todos los ojos están puestos en la próxima Copa Libertadores. La Bombonera se viste de gala para este encuentro inaugural con un claro objetivo en mente: delinear el futuro del equipo.

La Copa Miguel Ángel Russo es la razón detrás de este esperado duelo. Sin incorporaciones notables hasta el momento y con Claudio Úbeda a la cabeza como DT, el Xeneize se enfrenta a una nueva etapa. La alineación presentada en el primer tiempo refleja un cambio táctico significativo, dejando atrás el clásico esquema 4-4-2 que habían utilizado anteriormente.

Un Boca Renovado en la Cancha

El estadio vivió un envión de emociones al ver alineados a los jugadores bajo el nuevo sistema 4-3-3. En la mitad del campo, Leandro Paredes coordinaba junto a Ander Herrera y el joven Milton Delgado. Acompañados en el ataque por Exequiel Zeballos y Brian Aguirre, Boca busca encontrar su ritmo ideal, especialmente con un retorno a la actividad tras el receso.

Desafíos en la Prevención de Lesiones

Con varias bajas por lesión, como Carlos Palacios y Edinson Cavani, el equipo enfrenta un dilema en la conformación de su plantilla. A pesar de esos contratiempos, se vislumbra un trabajo en equipo con oportunidades de gol en el primer tiempo, donde Di Lollo probó suerte en un tiro de esquina lanzado por Paredes, aunque la oportunidad se desvaneció sin éxito.

Desarrollo del Partido Entre Boca y Millonarios

Como es usual en partidos amistosos, ambos equipos experimentan y ajustan sus estrategias. Aunque Boca mostró un dominio sobre el balón, la definición dejó mucho que desear. Un intenso primer tiempo terminó sin goles, a pesar de las acciones ofensivas más claras de los locales, donde Aguirre y Zeballos tuvieron varias chances que no pudieron concretar.

Alternativas en el Segundo Tiempo

Ya en el segundo tiempo, los entrenadores comenzaron a hacer cambios. Úbeda dio la oportunidad de jugar a Williams Alarcón y buscó revitalizar el ataque. Millonarios, por su parte, ajustó su alineación buscando aprovechar errores en la defensa de Boca. La intensidad del juego aumentó, y un buen pase casi lleva a Merentiel a abrir el marcador, pero el remate salió desviado.

Final del Encuentro y Menciones Especiales

La emoción del juego culminó con una última oportunidad de penal. Zeballos, tras ser derribado en el área, asumió la responsabilidad, pero su tiro fue contenido por el arquero de Millonarios.

Mientras los aficionados disfrutaban de un show musical previo, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se mostró optimista sobre las capacidades del plantel y la adaptación de los nuevos jugadores en sus declaraciones, refrendando la confianza en el futuro de la institución.