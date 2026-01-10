Caputo concluye el primer desafío financiero de 2026 y se prepara para emitir deuda voluntaria

Luis "Toto" Caputo da un importante giro en la estrategia económica de Argentina, abordando nuevos desafíos tras el reciente cierre de un préstamo significativo. Este nuevo capítulo busca aliviar la presión financiera y abrir las puertas a futuras oportunidades en los mercados internacionales.

El Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, emprende la segunda mitad del año con un fuerte enfoque en la estabilidad financiera. Tras finalizar la primera etapa con el cierre de un préstamo REPO de US$ 3 mil millones, Caputo se prepara para enfrentar los desafíos que vienen, contando con aliados clave en el sector financiero internacional.

El Cierre del Préstamo y sus Implicaciones

El préstamo REPO, que permitió el pago de US$ 4.340 millones asociados a los Bonares y Globales, marca un hito en la gestión financiera del gobierno de Javier Milei. La transacción, que involucró a instituciones como J.P. Morgan y Bank of China, sugiere un posible avance en las negociaciones para la renovación de un swap con China, que podría sumar otros US$ 6 mil millones.

Emisiones de Deuda y Garantías Financieras

Este REPO es el tercero que se instrumenta bajo la administración actual. Implicó una emisión récord con un bono a un año a una tasa de 7,4% anual, respaldado por garantías que superan los US$ 3.500 millones. Esto no solo muestra un manejo cuidadoso de la deuda, sino que también refleja el respaldo institucional logrado a través de la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso Nacional.

Mirando hacia el Futuro: Nuevas Estrategias y Oportunidades

Con este panorama, el foco de Caputo está en facilitar el acceso a mercados de deuda internacional para manejar los vencimientos futuros sin la necesidad de recurrir a mecanismos complicados. Se espera que el próximo vencimiento en julio sea más manejable, ya que el ministro cuenta con una reserva de US$ 1 mil millones acumulados, así como posibles ingresos adicionales provenientes de la privatización de activos estatales.

Reforma en la Política de Adquisición de Dólares

Una transformación radical en la política económica se anticipa para el primer semestre de 2026, abandonando la estrategia de no realizar compras de dólares. Esta decisión podría permitir al Tesoro acumular más monedas extranjeras y enfrentar los compromisos de julio con menor presión.

Superando Desafíos: Colaboración con el FMI

Un aspecto crucial en la gestión de Caputo será convencer a los técnicos del Fondo Monetario Internacional sobre la sostenibilidad del ejercicio 2025 bajo el acuerdo de Facilidades Extendidas. La acumulación de reservas, que ha empezado a mostrar signos de recuperación, será fundamental para obtener los apoyos necesarios del organismo.

A medida que Argentina avanza hacia el cuarto mes del año fiscal, la administración de Luis Caputo trabaja para consolidar sus estrategias económicas y llevar al país hacia un futuro financiero más estable y prometedor.