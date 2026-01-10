Parque Nacional Traslasierra: Un nuevo pulmón verde en Córdoba

La ONG Aves Argentinas ha concretado la compra de 47.600 hectáreas que serán entregadas al Estado Nacional, asegurando la protección de un ecosistema fundamental y fortaleciendo el Parque Nacional Traslasierra.

Esta nueva adquisición, que forma parte de la reconocida Estancia Pinas, se suma a las 44.000 hectáreas ya protegidas desde 2018, consolidando un espacio vital para la biodiversidad argentina.

Localización y Importancia del Parque Nacional Traslasierra

Situado en el noroeste de Córdoba, en la frontera con La Rioja, el Parque Nacional Traslasierra es un refugio esencial para la ecorregión del Chaco Seco. Esta área es particularmente significativa, ya que representa una de las menos protegidas dentro del sistema de áreas naturales del país.

El paisaje serrano del parque está caracterizado por frondosos bosques de algarrobos y quebrachos, que albergan diversas especies amenazadas, tales como el águila coronada, el chancho quimilero y la tortuga de tierra.

Un Futuro Sostenible para la Naturaleza

“Con esta compra aseguramos que 47.600 hectáreas de este frágil ecosistema permanezcan bajo la máxima protección. Muy pronto, estas tierras se destinarán al dominio público a través de una formal donación a la Administración de Parques Nacionales”, explicó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

Este logro ha sido posible gracias al apoyo decisivo de organizaciones como World Land Trust y Wyss Foundation, que han colaborado estrechamente con Aves Argentinas para fortalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas en el país.