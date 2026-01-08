Congresistas de EE. UU. exigen a juez la publicación de todos los archivos de Epstein

Los representantes Ro Khanna (Demócrata, California) y Thomas Massie (Republicano, Kentucky) han presentado una petición ante un juez federal para que se designe un supervisor especial que obligue al Departamento de Justicia de EE.UU. a liberar todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales.

Ante la falta de cumplimiento del Departamento de Justicia con el plazo impuesto por la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, los legisladores manifestaron su preocupación en una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, subrayando la importancia de que se conozca toda la información sobre este caso polémico.

Exigencias por Incumplimiento de Plazos

En su misiva, Khanna y Massie criticaron al Departamento de Justicia por no haber entregado los archivos solicitados antes del 19 de diciembre del año pasado. Señalaron que esta omisión agrava el sufrimiento de las víctimas de Epstein, afirmando que la conducta del DOJ es una violación grave de sus obligaciones legales.

Preocupaciones sobre la Transparencia del DOJ

Los representantes también manifestaron dudas sobre la veracidad de los datos proporcionados por el Departamento, que indica haber liberado únicamente el 1% de los documentos solicitados, añadiendo que 2 millones de archivos aún están bajo revisión. Aseguran que, al tratarse de cifras auto-reportadas, existe una base razonable para sospechar que el DOJ podría estar minimizando la cantidad de información que realmente tiene disponible.

Falta de Informes Detallados

Además, persiste la inquietud sobre la falta de informes obligatorios que debieron ser entregados a las comisiones judiciales de la Cámara y el Senado en un plazo de 15 días tras las fechas límite. Estos informes deberían detallar las redacciones y otros registros que se han retenido, lo cual dificulta cualquier control efectivo sobre el proceso.

Propuesta de Supervisión Independiente

Como parte de su solicitud, Khanna y Massie piden que se designe a un monitor independiente que pueda informar al tribunal sobre la naturaleza y el alcance de la producción de documentos. Argumentan que, sin un proceso independiente, el DOJ no cumplirá con su obligación de entregar la información que le corresponde bajo la ley.