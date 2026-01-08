Reseña: ‘Gestos Mínimos’ de María Sonia Cristoff

Explora el mundo interno y externo a través de la pluma de María Sonia Cristoff, cuya perspectiva innovadora sobre el arte de escribir transforma la noción del viaje y la literatura contemporánea.

Las palabras del poeta chileno Andrés Anwandter resuenan con fuerza cuando nos adentramos en la obra de la cronista y narradora María Sonia Cristoff (Trelew, 1965): «Ser turista/al interior/de uno mismo/pasar de largo». Este concepto invita a replantear la experiencia literaria que ofrece Cristoff, que se aleja de las definiciones tradicionales del turismo y de la figura del viajero, distinciones que se difuminan en un mundo cada vez más orientado a la productividad. Su enfoque ensayístico y su apertura a lo desconocido impregnan su trabajo, desde las crónicas de viaje hasta sus novelas, donde la ficción se convierte en un arte de construcción: «La primera acepción del verbo latino fingere, de donde surge el sustantivo ficción, no es ‘fingir’ sino ‘forjar’, armar, articular», señala en su antología Gestos mínimos.

Reflexiones sobre la Literatura y el Montaje

En su libro, Cristoff ahonda en temas que trascienden las narrativas convencionales y abren la puerta a la hibridez, el montaje y la creación de bocetos. Estas características no solo definen su estilo, sino también el de los escritores que admira, como Samuel Beckett, Virginia Woolf y Roland Barthes. «Siempre tuve conciencia de que escribir es, en gran medida, hablar con los muertos», comparte, agradeciendo a influencias cercanas como Luis Chitarroni, Hebe Uhart y Sylvia Molloy, cuyas voces resuenan en su trabajo.

El Valor de la Curiosidad y el Descentramiento

Cristoff sostiene que la esencia de la literatura radica en el posicionamiento, que trasciende cualquier habilidad técnica. Su mirada curiosa, reflejada en artículos sobre animales y la experiencia de escribir desde la Patagonia, desafía tanto las normas lingüísticas como las políticas. Con el eco de A contrapelo de Joris-Karl Huysmans en mente, invita a reflexionar sobre el valor del ocio en un mundo que prioriza la producción de experiencias. Caminar, una práctica a menudo considerada peligrosa, se convierte en una forma expansiva de conexión emocional y cognitiva.

Una Lectura Imperdible

Gestos mínimos de María Sonia Cristoff es una obra que reúne reflexiones enriquecedoras sobre el arte de escribir y el viaje interior. Con una prosa que fluye y se nutre de cada paso, este libro es una invitación a ver el mundo desde una nueva perspectiva.

María Sonia Cristoff

Ediciones Universidad Diego Portales

$23.000

220 pp.