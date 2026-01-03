Cristina Kirchner recibe el alta tras su cirugía de apendicitis

La expresidenta argentina ha sido dada de alta después de una cirugía de urgencia por apendicitis aguda, y ya se recupera en su hogar. A continuación, los detalles de su estado de salud y su situación judicial.

Evolución Positiva de su Salud

Este sábado, el Sanatorio Otamendi confirmó el alta médica de Cristina Fernández de Kirchner, quien había estado internada debido a un cuadro de apendicitis aguda que complicó su salud con peritonitis localizada y un ileo postoperatorio.

Detallando el Proceso Médico

En el último comunicado oficial, se indicaba que, tras una evolución favorable, se le retiró el drenaje peritoneal y se dio inicio a un tratamiento antibiótico por vía oral. Su recuperación será supervisada por su equipo médico en su domicilio.

Su Internación y Tratamiento

El 20 de diciembre, la ex presidenta ingresó al Sanatorio Otamendi tras presentar dolores abdominales intensos en su casa, donde se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. Este traslado fue autorizado por la Justicia debido a su situación legal, que obligó a un tratamiento urgente.

Detalles del Procedimiento Quirúrgico

Durante su internación, se realizaron múltiples estudios médicos que confirmaron la necesidad de una cirugía. Su evolución requirió cuidados intensivos, incluyendo el uso de antibióticos intravenosos y un drenaje peritoneal, dado el diagnóstico de ileo postoperatorio.

Historial Médico en el Sanatorio Otamendi

Fernández de Kirchner ha recurrido al Sanatorio Otamendi en otras ocasiones, destacándose su intervención quirúrgica en 2021, cuando se sometió a una histerectomía. Anteriormente, enfrentó otros procedimientos de salud, como la remoción de un tumor en 2012.

Desafíos de Su Situación Judicial

La exvicepresidenta, de 72 años, se mantiene bajo prisión domiciliaria en Buenos Aires tras ser condenada en la causa “Vialidad” por defraudación al Estado, resultando en una pena de seis años de prisión. Esta condena, confirmada por la Corte Suprema, incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Próximos Pasos en Su Recuperación

Con su alta médica, la política argentina inicia un nuevo capítulo en su recuperación. Estará bajo la supervisión constante de su equipo médico mientras continúa su tratamiento en casa.