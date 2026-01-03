Identifican a las primeras cuatro víctimas del incendio en bar de los Alpes suizos mientras familias esperan con angustia

Tragedia en Crans-Montana: Identifican a las primeras víctimas del devastador incendio en un bar

La conmoción recorre Suiza tras la tragedia que ocurrió en una celebración de Año Nuevo, donde un incendio en el bar Le Constellation dejó varios muertos y heridos. Las identidades de las primeras cuatro víctimas han sido confirmadas.

La policía suiza comunicó el sábado que los cuerpos de dos adolescentes de 16 años, un joven de 18 y otro de 21 han sido devueltos a sus familias luego de su identificación. Mientras tanto, la búsqueda de otros afectados sigue su curso, según señalaron las autoridades, quienes no han proporcionado más detalles al respecto.

Los momentos fatídicos de la celebración

El incendio en el bar Le Constellation arruinó una noche que debía estar llena de festejos, convirtiéndose en una de las peores tragedias del país. Informes iniciales sugieren que las chispas de bengalas utilizadas en botellas de champagne pudieron haber provocado el siniestro, lo que llevó a las autoridades a investigar rigurosamente las circunstancias del evento.

Hasta el momento, se han identificado a 113 de las 119 personas heridas, aunque muchas familias siguen esperando noticias de sus seres queridos, lo que ha generado un ambiente de desesperación. Beatrice Pilloud, fiscal general de la región de Valais, expresó: “La prioridad hoy está en la identificación para permitir que las familias comiencen su duelo”.

Impacto emocional en las familias

La incertidumbre afecta profundamente a las familias de los asistentes. Elvira Venturella, psicóloga que asiste a los afectados, explicó que “la espera destruye la estabilidad de las personas”, añadiendo que el tiempo solo intensifica la angustia por la falta de información.

Laetitia Brodard, madre de una de las víctimas, compartió su angustia con los medios: “Estoy buscando en todas partes. Quiero saber dónde está mi hijo”. En su último mensaje, su hijo le deseó un «Feliz Año Nuevo» y ese fue su último contacto.

Ayuda internacional para los heridos

En paralelo, se ha comenzado a organizar la atención médica para los heridos más graves, con la admisión de cuatro pacientes en hospitales alemanes en los días posteriores al incendio. La Oficina Federal de Protección Civil de Suiza ha anunciado que se transferirán un total de 50 heridos a hospitales en el extranjero, incluyendo Francia, Italia y Bélgica.

Los pacientes enfrentan tratamientos prolongados, con graves quemaduras que han comprometido más del 70% de su piel, además de daño pulmonar por inhalación de humo. Al menos algunos de ellos podrían requerir numerosas cirugías, diseñándose planes para operarles a diario.

Críticas a la seguridad del bar

A medida que se avanza en la atención a los heridos, se hacen eco las críticas a las instalaciones y medidas de seguridad de Le Constellation. Testigos reportaron una aglomeración en una escalera estrecha al intentar evacuar el edificio durante el incendio.

Según un camarero local, el bar tenía solo una entrada y salida, además de un acceso de emergencia que, en ocasiones, estaba bloqueado. “Todo el pueblo sabía que esto iba a terminar mal”, afirmó el bartender a un medio alemán.

Expertos en seguridad han señalado que el material del techo, hecho de espuma de poliuretano, probablemente contribuyó a la propagación del fuego, emitiendo humo tóxico que dificultó la evacuación.

Investigación en curso sobre la tragedia

Beatrice Pilloud indicó que la oficina del fiscal está revisando todos los aspectos, desde las licencias operativas hasta las rutas de escape. La posibilidad de imputaciones, incluyendo incendio negligente o homicidio involuntario, se encuentra bajo consideración, aunque actualmente no hay indicios concretos de culpabilidad.