Descubren nueva estrella de mar ‘culona’ en las costas de Madryn

Durante una transmisión en vivo, un descubrimiento inesperado sorprendió a los científicos y a la audiencia que seguía la exploración submarina.

En el marco de una nueva campaña científica frente a las costas de Puerto Madryn, expertos del CONICET han captado la atención de las redes sociales al revelar una peculiar estrella de mar, que rápidamente se volvió viral. Este insólito hallazgo tuvo lugar durante un evento en vivo del proyecto internacional dedicado a investigar las profundidades del océano Atlántico Sur.

La expedición, que dio inicio el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, cuenta con la participación de 25 científicos, de los cuales 17 son argentinos.

Investigación científica más allá de las risas

A pesar del momento humorístico que se volvió viral, la misión tiene objetivos científicos de gran relevancia. Su propósito principal es investigar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como analizar ecosistemas extremos habitados por microorganismos y fauna adaptada a la oscuridad y altas presiones.

Los investigadores están registrando imágenes inéditas de la biodiversidad marina, transmitidas en tiempo real, lo que ha capturado el interés del público y proporcionado un vistazo al complejo mundo submarino.

Un momento para recordar: la estrella “culona”

Durante una de las inmersiones, los especialistas identificaron una estrella del género Hippasteria. En un tono jovial, uno de los científicos exclamó en directo: “Señoras y señores, ¡es una estrella culona!”, desatando risas entre sus compañeros.

Más tarde, aclararon que el ejemplar era menor que aquel que había suscitado atención un par de meses atrás, señalando que “no tiene los glúteos marcados” y “no hizo mucho ejercicio”, pero manteniendo siempre en mente la importancia biológica del hallazgo.

Reconocimiento por la divulgación científica

Este descubrimiento se produce pocos días después de que una campaña previa, que tuvo lugar frente a Mar del Plata, fuera galardonada con el Martín Fierro de Oro de Streaming. La combinación de divulgación científica, tecnología y humor continúa demostrando el interés que genera el trabajo en las aguas profundas, acercando así la ciencia a la sociedad.