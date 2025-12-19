Hoskinson: Trump está politizando las criptomonedas

Título: Hoskinson Critica la Politización de las Criptomonedas por Trump: "Daña la Credibilidad del Sector"

Bajada: El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, alerta sobre las consecuencias de las iniciativas cripto de Donald Trump, que podrían obstaculizar la regulación y la confianza en el ecosistema.

Charles Hoskinson, el creador de Cardano, ha emitido duras críticas hacia las recientes iniciativas cripto del expresidente Donald Trump, advirtiendo que estas acciones han politizado el sector, afectando su credibilidad y creando obstáculos para una regulación efectiva. 19.12.2025 • 11:49hs • Criptomonedas

Críticas de Hoskinson a las Acciones de Trump

En una reciente entrevista, Hoskinson describió como «frustrante» el enfoque de Trump y su equipo hacia las criptomonedas, incluyendo el lanzamiento de una memecoin vinculada a su figura. Afirmó que tales iniciativas han complicado el panorama regulatorio y han debilitado la confianza en el sector.

El fundador de Cardano subrayó que las acciones de Trump han cambiado el enfoque bipartidista hacia las criptomonedas, llevándolas a un ámbito altamente politicizado, lo que afecta la posibilidad de lograr una regulación clara y cooperativa.

Impacto del Token de Trump

Según Hoskinson, el lanzamiento de un token asociado a Trump, justo antes de su regreso a la Casa Blanca, alteró la percepción pública y legislativa de las criptomonedas, haciendo que éstas fueran vistas como un tema de corrupción. «Nuestra industria se ha convertido en una herramienta política,» advirtió.

De acuerdo con él, esta politización ha obstaculizado iniciativas regulatorias importantes, como la CLARITY Act, que buscaba establecer un marco claro para los activos digitales.

Controversias sobre la Reserva de Bitcoins

Trump también propuso la creación de una «reserva estratégica de Bitcoin», que incluiría activos como Ether, Solana, XRP y Cardano. Hoskinson se opuso a esta selección, argumentando que el gobierno no debería posicionarse a favor de ciertos activos, sino establecer normas previas a su implementación para evitar distorsiones en el mercado.

Aunque la noticia inicialmente impulsó el precio de ADA, este sufrió las oscilaciones de un mercado volátil, evidenciando las incertidumbres que rodean a las criptomonedas en el contexto actual.