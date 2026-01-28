Emergencias al Instante: Cómo Reportar y Solicitar una Ambulancia con Mi PAMI

La digitalización ha llegado para mejorar la salud de nuestros mayores. Con la nueva aplicación Mi PAMI, acceder a servicios médicos es más fácil y rápido.

¿Qué es Mi PAMI y cómo puede ayudarte?

Mi PAMI es una innovadora aplicación diseñada para facilitar el acceso a los servicios de salud. Desde gestionar recetas electrónicas hasta acceder a turnos, todo está en un solo lugar. Pero eso no es todo; también incluye una función crítica: reportar emergencias de forma inmediata.

Emergencias a la mano: ¿Cómo funciona?

La app cuenta con un 【botón de “Emergencias”】, tipificado con un ícono rojo en la interfaz principal. Al tocarlo, los afiliados pueden comunicarse al instante con servicios de ambulancia y guardias médicas, eliminando la necesidad de marcar números.

Esta característica es esencial en situaciones de emergencia, donde cada segundo cuenta. Es aconsejable tener a mano el número de afiliado, la dirección exacta y un número de contacto, ya que el operador lo solicitará.

Guía rápida: Uso del botón de emergencias

1. Abre la aplicación Mi PAMI en tu celular.

2. Localiza el botón “Emergencias” en la pantalla principal.

3. Toca el ícono rojo para llamar automáticamente.

4. Sigue las instrucciones del operador para recibir asistencia.

Registro en Mi PAMI: sencillo y rápido

Para comenzar a usar la aplicación, el proceso de registro es ágil y gratuito. Descarga Mi PAMI desde las tiendas de Android o iOS o visita el sitio web oficial del organismo. Completa tus datos personales, valida tu número de celular y crea una contraseña segura.

Recibirás un código por SMS que activará tu cuenta y te permitirá acceder a todos los servicios desde cualquier dispositivo con Internet.

Canales de asistencia disponibles

Si surgen dudas o problemas al utilizar la aplicación, los afiliados pueden recurrir a diferentes vías de apoyo: atención telefónica a través del 138, asistencia en agencias a lo largo del país y tutoriales dentro de la app.