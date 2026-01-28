Reinvertir en Argentina: Una Oportunidad Renaciente

La ambiciosa obra del Cipriani Ocean Resort está en pleno desarrollo, prometiendo cambiar el rostro de Punta del Este con su espectacular diseño y lujosas instalaciones.

El bullicio de los trabajadores resuena en la Parada 12 de la Brava, donde la edificación del Cipriani Ocean Resort avanza día a día. A pesar de las altas temperaturas, los obreros no se detienen: «El objetivo son tres pisos al mes», mencionan, aunque el ritmo dependerá de varios factores.

Una Mega Construcción que Rompe Esquemas

Clarín ha efectuado tres visitas a este ambicioso proyecto en tan solo quince días. Con sus tres torres residenciales, la más alta alcanzará los 320 metros con 60 pisos, convirtiéndose en el edificio más alto de Sudamérica. Además, se está restaurando el icónico Hotel San Rafael, que había sido condenado a la demolición.

Inversión de Peso en el Mercado Inmobiliario

Detrás de esta monumental obra está Giuseppe Cipriani, un empresario italiano cuyo proyecto implica una inversión que oscila entre los 650 y 700 millones de dólares. «Buscamos redefinir la imagen de Punta del Este en el segmento de lujo», afirma Rolando Rozenblum, un referente local.

Un Legado Familiar de Excelencia

Cipriani proviene de una familia con tradición en la gastronomía y la hotelería. «El trabajo y la disciplina son la herencia que quiero transmitir a mis hijos», comenta, mientras comparte detalles sobre su vida y carrera, marcada por la pasión y el compromiso.

Viajero Global y Hombre de Negocios

Con proyectos exitosos en diversas ciudades del mundo, Cipriani ha pasado considerable tiempo en Uruguay, donde se siente conectado. «Invertir aquí es diferente que en Argentina, donde la inestabilidad ha sido la norma. Uruguay me brinda seguridad», asegura.

El Futuro de Punta del Este

Cipriani destaca la transformación económica de Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei, quien ha logrado reducir la inflación drásticamente. «Si esta tendencia continúa, Argentina puede brillar a nivel regional», afirma con optimismo.

Características del Complejo

El Cipriani Ocean Resort, que abrirá sus puertas en diciembre, incluirá un casino y un centro de convenciones. Las torres, planificadas para ser terminadas entre 2027 y 2028, ofrecerán apartamentos de hasta 1.600 metros cuadrados con impresionantes acabados y vistas.

Un Estilo de Vida Exclusivo

Cipriani resalta que el lujo no es solo una cuestión de apariencia, sino de atención al detalle y servicio. «El lujo es una forma de hacer las cosas; la calidad humana de nuestro personal es fundamental», enfatiza.

Un Casino que Aspira a Innovar

El nuevo casino del Hotel San Rafael será físico inicialmente, aunque Cipriani está abogando por una versión online: «No comprendo la negativa de las autoridades uruguayas a adoptar esta realidad», expresa con frustración.

Planes a Futuro y Pasiones Personales

Además de su interés por el Cipriani Ocean Resort, Cipriani ha realizado una oferta para adquirir el Hotel Enjoy (ex Conrad), aunque reconoce los retos sociales que ello implicaría.

A pesar de su apretada agenda, encuentra tiempo para su afición por las carreras. «Compito en circuitos y el año pasado gané en Barcelona», confiesa, esbozando una sonrisa que revela su pasión por la velocidad.

Punta del Este, enviado especial.